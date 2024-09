EEUU: El alcalde de Nueva York, Eric Adams, se declara no culpable de cargos federales de corrupción

Mientras el gobernador de Nueva York considera destituirlo



27 de septiembre de 2024.-El asediado alcalde de la ciudad de Nueva York se declaró inocente el viernes de cargos federales de corrupción después de que los fiscales lo acusaran de usar su poder e influencia para obtener viajes gratis, estadías en hoteles de lujo y donaciones de campaña cuestionables, informó CNN.com



El alcalde Eric Adams está acusado de soborno, fraude electrónico, conspiración y dos cargos de solicitar contribuciones de campaña a ciudadanos extranjeros.



La jueza Katharine Parker permitió que Adams fuera liberado después de la audiencia, pero con salvedades. El alcalde no puede tener contacto con nadie involucrado en las acusaciones de la acusación.



Aparte de eso, el alcalde aún puede mantener contactos comerciales rutinarios y comunicarse con miembros de la familia. El juez también permitió que Adams conservara su pasaporte.



La aparición de Adams ante el tribunal como acusado contrasta marcadamente con su trabajo en la lucha contra el crimen como capitán de la policía de Nueva York, un trabajo que a menudo promocionaba durante su carrera política.



El alcalde, un demócrata elegido en 2021, negó haber actuado mal y dijo que no planea dimitir. “Espero defenderme y defender a la gente de esta ciudad como lo he hecho durante toda mi carrera profesional”, dijo Adams el jueves.



De qué se acusa al alcalde

Entre 2016 y octubre de 2023, Adams buscó y aceptó beneficios como viajes de lujo gratuitos y donaciones de campaña de extranjeros, incluidos funcionarios turcos, según una acusación de 57 páginas y 15.000 palabras.

“No soy culpable, señoría”, dijo Adams en un tribunal federal del Bajo Manhattan el viernes.