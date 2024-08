Presidente Maduro ratifica a Delcy Rodríguez como vicepresidenta y también será ministra de Petróleo

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la renovación de la mitad de su gabinete ministerial este martes 27 de agosto.



En ese sentido, ratificó a Delcy Rodríguez como vicepresidenta ejecutiva de la República quien además estará al frente de la cartera petrolera, sustituye a Rafael Tellechea, designado como ministro de Industria y Producción Nacional Popular.



Héctor Obregón pasó a ser el nuevo presidente de Pdvsa y Anabel Pereira fue nombrada como ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior.



Primera ministra de Petróleo en Venezuela



El Jefe de Estado a un mes de las elecciones del 28 de julio decidió hacer una remoción de su gabinete no sin ratificar a Delcy Rodríguez como vicepresidenta ejecutiva, que ocupa desde hace más de seis años; y ahora con un nuevo segundo cargo: ministra del Petróleo, convirtiéndose en la primera mujer en Venezuela en esa posición y la octava persona en este cargo en los 11 años que lleva el mandatario en el poder.



Vale recordar que, durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, entre 1994 y 1998, la consultora jurídica, directora y viceministra del desparecido Ministerio de Energía y Minas, Dolores Dobarro, estuvo al frente de la cartera en condición de encargada en reemplazo temporal del Erwin Arrieta.



Por lo pronto, los anuncios hechos por Maduro implican que Delcy Rodríguez ya no continuará desempeñándose como ministra de Economía y finanzas, puesto que tenía en condición de encargada desde septiembre del año 2020 y ahora es asumida por Anabel Pereira, quien se desempeñaba como superintendente de las instituciones financieras.



En esta oportunidad, Maduro optó nuevamente por regresar al esquema de tener personas diferentes en las dos posiciones más altas del sector de los hidrocarburos.



En tal sentido, junto al nuevo nombramiento de Delcy Rodríguez, la decisión fue la de ascender a Héctor Obregón Pérez del cargo de vicepresidente ejecutivo al de presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), convirtiéndose en el séptimo titular al frente de la empresa estatal durante la gestión de Maduro.



Obregón es especialista en materia administrativa y financiera y se le considera esencial en un momento que PDVSA debe afrontar cómo ordenar sus cuentas, retraso en las cuentas por pagar, complicaciones en los cobros e y incumplimiento desde 2017 en la amortización de su deuda y en el pago de intereses.



Con respecto al ahora ex titular de Petróleo y ahora ex presidente de PDVSA, Pedro Rafael Tellechea, ahora pasa a estar al frente del despacho de Industria y Comercio y recibió el elogio del mandatario. No obstante, fuentes de la industria señalan por un lado que se le critica no haber solventado problemas en la distribución de diésel y gasolina en los momentos de la campaña electoral, situación que obligó a Maduro a hacer reclamos públicos; y, por otro lado, se indica que el cambio lo que hizo fue formalizar algo que venía ocurriendo de facto sobre todo en el Ministerio de Petróleo, donde había una sujeción plena de Tellechea a la directriz de Delcy Rodríguez.



Con información de Finanzas Digital / Petroguia.