Maduro acusó a "Vente Venezuela" de estar incurso en plan magnicida

El presidente de la República, Nicolás Maduro, a su salida de la sede del Consejo Nacional Electoral, informó que los sujetos capturados por el presunto atentado en su contra que se produciría en medio de la marcha de este lunes, son militantes del partido político de ultra derecha, Vente Venezuela.

"Hoy fueron arrestados, ya declararon y son del partido Vente Venezuela. Fueron capturados hoy en la marcha", dijo al referirse a los tres sujetos infiltrados que fueron capturados en la marcha con artefactos explosivos que estaban encargados de generar violencia durante la manifestación.

" Ellos -refiriéndose as la ultraderecha- no han podido ni podrán con nosotros. Ellos son la antipatria, la oligarquía", expresó.

Tras participar en una marcha convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en respaldo a su inscripción para optar a su reelección, el Presidente Nicolás Maduro le dijo a los presentes que él no era solo un candidato, sino que representaba al pueblo.

"Estamos listos y prestos para dar las batallas por el futuro. Yo no soy el candidato, no. El candidato eres tu, joven, mujer, estudiante, obrero, e candidato aquí es el pueblo de Venezuela, con su poder y su fuerza (…) Cada uno de ustedes me ha acompañado en estos años duros y difíciles. Cuando me puso Chávez como candidato, con lágrimas juramos vencer y ganamos, no pudieron con nosotros", expresó.

Ministerio Público detiene a sujetos de Vente Venezuela que querían atentar contra el presidente Maduro

El Ministerio Público informó que los dos sujetos detenidos este lunes, que intentaron atacar al presidente Nicolás Maduro durante la formalización de su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) rumbo a las presidenciales del 28 de julio, admitieron que son militantes de la organización Vente Venezuela.

En un comunicado que publicó el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, en su cuenta de la red social X, notificó que los sospechosos quedaron identificados como Jerry Ostos Perdomo y Carlos Castillo.

"Se encontraban a escasos 20 metros de la tarima presidencial frente al público de simpatizantes del jefe de Estado: en actitud sospechosa y portando armas de fuego", escribió el Fiscal General en su mensaje.

"Durante el interrogatorio, los detenidos afirmaron ser activistas políticos de la organización Vente Venezuela", informó Saab. Además, agregó que son reincidente en acciones violentas similares a la antes descrita.

Como parte del desarrollo investigativo en curso, se están llevando a cabo diversos allanamientos, notificó Tarek William Saab.

Igualmente, aseguró que en las próximas horas los sujetos serán presentados ante el respectivo Tribunal de Control.

El Ministerio Público acusa a Ostos y Castillo por los delitos de terrorismo, asociación, magnicidio en grado de tentativa, instigación al odio y porte ilícito de arma de fuego en lugares prohibidos.

Pretendía atacar al presidente Maduro

La tarde de este lunes, el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, anunció la captura de sujetos "que estaban planificando sabotear la movilización (…)" que acompañaba la inscripción de la candidatura del mandatario nacional ante el CNE.

"Uno de ellos tenía preparado un artefacto para lanzárselo al presidente", denunció Fernández ante medios de comunicación nacionales e internacionales.

"Uno que estaba metido en la marcha o en la concentración que ya está allá en la plaza Diego Ibarra. Otro estaba exactamente allá en la Avenida Bolívar y otro que iba rumbo en lo que es la marcha de allá de CANTV", contó el dirigente político.

Con información de Últimas Noticias / Venezuelanews.