EEUU: Donald Trump necesita encontrar $ 712 millones para esta noche en su caso de fraude civil

Esto es lo que sucede si falla



24 de marzo de 2024.'Donald Trump debe una enorme suma de dinero al estado de Nueva York y se le acaba el tiempo para entregársela, Informaron Rebecca Armitage y Lucia Stein para abc.net.au



Después de una sentencia en su contra en un caso de fraude civil, al ex presidente de Estados Unidos se le dijo que tenía aproximadamente un mes para pagar 450 millones de dólares (712 millones de dólares).



Pero documentos judiciales recientes indican que aún no ha logrado encontrar el dinero. Y el plazo para aportar el dinero termina esta noche.



Si no presenta el monto total antes del lunes (hora local), el Estado de Nueva York tendrá la facultad de congelar sus cuentas bancarias e iniciar el proceso de embargo de sus bienes.



Pero lo que comenzó como una amenaza a los negocios y la riqueza personal de Donald Trump ahora se ha convertido en una espiral de incertidumbre política.



El expresidente es el presunto candidato republicano para la carrera presidencial de noviembre y durante mucho tiempo ha afirmado que está en el centro de una caza de brujas demócrata.



Una pregunta que surge ahora es cómo utilizaría Trump este pago de facturas para movilizar a sus partidarios antes de las elecciones.



Esto es lo que sabemos sobre el caso contra Trump y su batalla para pagar una gran factura.

¿Cuánto debe Trump exactamente?

Debe mucho dinero.



Un juez en un caso de fraude civil en Nueva York impuso al ex presidente una multa en efectivo de más de 350 millones de dólares después de que se descubrió que él y sus coacusados ​​habían inflado los valores de su cartera de propiedades para engañar a aseguradoras e inversores.



La multa final se basa en cálculos de cuánto dinero ganó Trump mediante fraude, que incluye el dinero que ahorró al obtener préstamos más baratos y las ganancias que obtuvo de ciertos negocios inmobiliarios.



El monto total estaba sujeto a intereses, que rápidamente se dispararon a 464 millones de dólares.