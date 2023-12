Todo listo para la reunión entre Maduro y Ali en San Vicente y las Granadinas

Credito: Web

14-12-23.-El Gobierno de San Vicente y las Granadinas informó este miércoles de la presencia de varios líderes caribeños y de representantes de Brasil y Naciones Unidas en la reunión de mañana, jueves, entre los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Guyana, Irfaan Ali.



Maduro y Ali aterrizarán en el país el jueves, el mismo día del encuentro de "alto nivel" para tratar la escalada de la disputa sobre el territorio de Esequibo, explicó en rueda de prensa televisada Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas.



Gonsalves, anfitrión de la reunión, detalló que espera la llegada hoy del presidente de la Comunidad del Caribe (Caricom) y primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, y de los líderes de Santa Lucía, Granada y Bahamas.



También está previsto que arribe hoy Celso Amorim, quien fue ministro de Exteriores y de Defensa de Brasil y acude en calidad de enviado personal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



De Naciones Unidas, finalmente no estará presente el secretario general António Guterres, pero sí Courtney Ratray, jefe de su gabinete, y Miroslav Jenca, vicesecretario general para Europa, Asia Central y las Américas.



Por su parte, el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, y la jefa de Gobierno de Barbados, Mia Mottley, llegarán a San Vicente y las Granadinas mañana.



Aunque Ali y Maduro arribarán el jueves, Gonsalves explicó que un contingente venezolano ya está en el país para los pertinentes "arreglos de seguridad", y que un grupo de Guyana llegará en las próximas horas.



Gonsalves insistió en que San Vicente y las Granadinas está "facilitando" las conversaciones, pero no actuará como "mediador".



"Por supuesto, como interlocutor, lo que quiero ayudar es a resolver los asuntos derivados de la disputa fronteriza", subrayó, reconociendo que existe una gran división entre las posiciones de Maduro y Ali.



Mientras Ali insistió el martes en que el objetivo de la reunión es rebajar la tensión pero no negociar sobre la frontera terrestre, Maduro dijo el lunes que espera que la reunión sea un "punto de partida hacia el retorno de las negociaciones".



"Para algunas personas, la división es tan amplia que es posible que no puedan encontrar ninguna solución", dijo Gonsalves, pero -a su juicio- "hay muchas cosas de las que hablar como consecuencia de la controversia fronteriza".



La controversia escaló luego de que Venezuela aprobase el 3 de diciembre en un referendo unilateral anexionarse Esequibo y el Gobierno de Maduro ordenara el asentamiento de una división militar cerca del área disputada, sin incursiones de momento, entre otras medidas.



"Pero una vez que las personas hablen, habrá una disminución de las tensiones, una disminución del lenguaje virulento, una desescalada", concluyó Gonsalves.

