(VIDEO) En un acto de provocación el presidente de Guyana izó una bandera de su país en El Esequibo

25-11-23.-El presidente de Guyana, Irfaan Ali, izó la bandera de su país en la serranía de Pacaraima, a pocos kilómetros del estado Bolívar, Ali acompañó a oficiales en el izado de la "Punta de la flecha dorada" y luego, mano en el pecho, recitó el "Juramento de lealtad" nacional, según un video publicado por su partido.En un video publicado por la ONG "Mi Mapa de Venezuela incluye nuestro Esequibo" en su cuenta de la red social X. se observa al mandatario guyanés descendiendo de un helicóptero, junto a varios miembros de sus Fuerzas Armadas que proceden a izar la bandera de ese país. Irfaan Alí visitó el jueves 23 la comunidad de Baramita, donde pidió a los residentes "no sucumbir a la propaganda de Venezuela" respecto al Esequibo y el referendo que se adelanta para el 3 de diciembre."Guapetón de Barrio"Por su parte, el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, manifestó más temprano "Veo por allá, en el territorio que estamos reclamando, a un presidente uniformándose de campaña, de militar, lo vimos ayer también en una población llamada Kaikan, allí cerquitica de (la isla venezolana y base militar de) Anacoco en la frontera, provocando",, Vladimir Padrino."Con esos estilos y esas formas de 'guapetón de barrio' (envalentonado) no es que vamos a resolver este asunto, este diferendo, no es así", expresó Padrino. "Convocando al Comando Sur a establecer una base de operaciones en ese territorio, no es así, no es con esa arrogancia".En este mismo contexto, Venezuela ha calificado en varias ocasiones a Ali de "títere" de la ExxonMobil."Estamos ahorita en la unión nacional por la recuperación de la Guayana Esequiba, para parar los abusos de la ExxonMobil, para parar los abusos del presidente de Guyana (...), títere provocador de la ExxonMobil, para parar los abusos que pretende el Comando Sur de los Estados Unidos", dijo este viernes Maduro durante un acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).