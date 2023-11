Maduro: Venezuela no reconocerá juridición de la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo

15-11-23.- El presidente Nicolás Maduro aseguró que no reconocen a ninguna instancia judicial internacional para “dirigir la controversia” de la Guayana Esequiba.“La posición de Venezuela desde el gobierno de Isaías Medina Angarita es no reconocer ninguna instancia judicial para dirigir la controversia y menos la Corte Internacional de Justicia”; dijo Maduro.La afirmación la hizo durante un encuentro con el cuerpo diplomático venezolano acreditado en el exterior y Grupo de Amigos.“Nadie podrá borrar nunca la octava estrella de Venezuela, la octava estrella de Bolívar, la octava estrella es Guayana”; dijo el mandatario durante su alocución."Ellos pretenden que la Corte Internacional de Justicia derogue la constitución de un Estado (…) le quite el derecho a participar, a decidir. Y Venezuela ha tomado su decisión de votar el 3 de diciembre de manera pacífica en el referendo convocado por la Asamblea Nacional", aseveró.Asimismo, reiteró que serán los venezolanos quienes decidan con su voto en el referendo del 3 de diciembre el destino de estos territorios, de estos mares.