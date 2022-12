Conozca al dueño de una panadería en Caracas que se hizo viral por regalar panes a los más necesitados

Recientemente, el señor Francisco Tabares se hizo viral en las redes sociales tras ser grabado regalando panes a personas de escasos recursos en Caracas. El venezolano es dueño de la panadería Nobile, ubicada en Puente Hierro, en el oeste de la ciudad capital.



La rutina comienza en horas de la mañana cuando un grupo de personas espera que el generoso dueño del comercio abra las puertas y les obsequie el alimento. El panadero señala que los da sin obtener nada a cambio, y afirma que entrega el alimento a quien más lo necesita.



El humorista venezolano, Claudio Nazoa, hizo viral el gesto a través de las redes sociales, luego de grabarlo en plena faena. En una entrevista a Unión Radio Nazoa indicó que “conocí a Francisco por casualidad y no sabía que hacía eso. Conviviendo con él me di cuenta de su gran corazón. Él regala 100 panes a los más necesitados”.



En el video que se viralizó del señor se observa una cola de personas que se encuentran en situación de calle u otra condición de vulnerabilidad, recibiendo sus panes. «Él es muy humilde, pero su acción se ha convertido en un boomerang de amor. Si todos regalamos un poquito de corazón en la calle todos los días, el mundo sería diferente”, indicó Nazoa.



De acuerdo a reseña de El Diario, Tabares algunas veces regala la producción que no vende en la panadería y destacó que no piensa en posibles pérdidas que pueda tener su local «porque lo hago de corazón».