Presidente Rodrigo Chaves: Costa Rica cambiará reglas para pedir asilo político por falta de ayuda internacional

17 de noviembre de 2022.-

Por Alonso Martinez

Rodrigo Chaves anunció que enviarán una carta a la comunidad internacional para cambiar el régimen de refugiados.

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno correspondiente a este 16 de noviembre, el presidente Rodrigo Chaves Robles anunció que Costa Rica cambiará las reglas para pedir asilo político debido a la falta de ayuda internacional. Las palabras llegaron después de que una periodista de Extra Formatos le consultara sobre las acciones que podría tomar el país con respecto a la entrada y estancia de migrantes venezolanos.

El mandatario indicó que, junto con la Cancillería, enviarán una carta a la coordinadora de Naciones Unidas en Costa Rica, Allegra Baiocchi, en la que argumentan que se ha utilizado el régimen de refugiados políticos de nuestra legislación por parte de grupos que no son refugiados políticos "sino migrantes económicos".

“Llegó un momento en que la responsabilidad compartida de la comunidad internacional, nos ha recaído de manera desproporcional a nosotros como sociedad, y la comunidad internacional no está colaborando con los recursos que necesita este país".

En el documento que mandarán a la comunidad internacional en los próximos días, detalló que se incluirán medidas para evitar que el régimen de refugiados sea "aprovechado de manera incorrecta por persona que lo que quieren es emigrar a Costa Rica para quedarse a trabajar".

Chaves Robles dijo que actualmente hay 200 mil personas en solicitud de refugio político, que da el derecho a quedarse y trabajar en el país. El presidente mencionó que esto no es un llamado de atención más, sino que tomarán acciones reales.

“Desafortunadamente uno llega hasta donde le alcanza, y ya a nosotros nos dejó de alcanzar hace mucho tiempo y no estamos viendo el apoyo de los países que generan en alguna medida el fenómeno, como los Estados Unidos, no estamos viendo el apoyo de la Organización Mundial de Migraciones, no estamos viendo el apoyo de las Naciones Unidas ni del Alto Comisionado de Refugiados".

Semanas atrás, tras la consulta de este medio de comunicación, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), explicó que para basar su política de atención y control a esta coyuntura migratoria, han manejado con las estadísticas del gobierno de Panamá y de la OIM al respecto.

Estas señalan que más de 200.000 personas han cruzado la región en los últimos meses, como sostiene el Servicio Nacional de Migración (SNM) panameño; por su parte, la OIM registra aproximadamente a 180.000 migrantes atendidos en el paso.

Los muestreos de la Policía Profesional de Migración costarricense, sin embargo, señalan un número considerablemente menor: 80.000 personas transitando por territorio costarricense en los últimos meses.

La política migratoria de Estados Unidos

El actual fenómeno migratorio venezolano está relacionado a los cambios en la política migratoria estadounidense. Si bien la crisis económica y social de Venezuela, no es algo nuevo; una decisión de los norteamericanos marcó el punto de quiebre para la reciente movilización de personas.

En julio de este año la administración del presidente Joe Biden extendió el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que llegaran a suelo estadounidense. ¿Qué es el TPS? Es un beneficio migratorio otorgado por ese gobierno a aquellos inmigrantes que no puedan retornar a sus países de forma segura "por razones excepcionales".

Esta protección, en primera instancia, estaba vigente para los venezolanos hasta el 10 de marzo de 2024 lo que, sumado al Deferred Enforced Departure (DED), instaurado desde enero del año pasado, evitaba la deportación de los beneficiarios del TPS por considerar que sus naciones viven conflictos políticos, civiles o desastres naturales y que por ello no deberían ser devueltos.

Ahora bien, el tema rápidamente se complicó dado que a partir de estas medidas el ingreso de inmigrantes venezolanos a Estados Unidos se intensificó, por lo que el gobierno de Biden empezó a presionar al mexicano para que este introdujera restricciones a los vuelos a su país, con el fin de limitar la inmigración venezolana.

Sin embargo, dicha medida, en lugar de limitar a los migrantes, les llevó a tomar la única opción que les quedaba disponible: caminar.

A partir del 12 de octubre de 2022, Estados Unidos echó para atrás con el Estatus de Protección Temporal (TPS) y con el Deferred Enforced Departure (DED) y determinó que para poder entrar y quedarse en Estados Unidos, los migrantes tendrán que presentar una solicitud antes de emprender el viaje.

Además, deberán cumplir con requisitos como tener un patrocinador en Estados Unidos previo a su llegada al país, al tiempo que tendrán que someterse a exámenes de detección y verificación, así como tener un esquema de vacunación completo contra COVID-19.

A su vez, este plan aceptará solo 24.000 venezolanos más y, para enviar la solicitud, es requisito que no se haya cruzado ilegalmente la frontera después del anuncio, ni que se haya ingresado aún a Panamá o a México, por lo que muchos de los venezolanos que siguen en tránsito quedaron fuera de esta medida.