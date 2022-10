Maracaibo es oficialmente aspirante al Guinness World Record con la gaita zuliana

26 de octubre de 2022.-

"Maracaibo es oficialmente Aspirante al Guinness World Record" representando a Venezuela en el género folklórico con la gaita zuliana y, desde este martes 25 de octubre, inicia su ruta para romper el 8 de noviembre esta meta con la agrupación más grande que se haya podido reunir en el mundo, fecha en la que se celebra el Día del Gaitero.

El anuncio lo hizo el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina acompañado del presidente del Instituto Municipal de la Gaita Ricardo Aguirre (IMGRA), los gaiteros: Humberto Bracho, director musical de la agrupación gaitera más grande del mundo; Argenis Sánchez, Jaime Indriago, Ingrid Alexandrescu y Danello Badell, así como integrantes de los diferentes conjuntos que hacen vida en la región zuliana.

"Estamos listos desde Maracaibo para aspirar al Guinness World Record. Vamos a batir el récord mundial de la gaita. Vamos con la agrupación gaitera más grande del mundo y vamos a lograr que Maracaibo se inserte en la historia mundial y ese esfuerzo lo vamos a hacer entre todos", manifestó.

Detalló que la hazaña mundial será dedicada a la Virgen de Chiquinquirá, a los zulianos que se fueron del país y que no hay día en que no extrañen su tierra, a los que ya no están físicamente y "a los niños que son el futuro y la preservación de nuestras tradiciones".

Esta propuesta, que nació del cantautor Víctor Hugo Márquez, fue tomada como bandera por la Alcaldía de Maracaibo y busca apoyar, impulsar y unir más de 500 miembros del gremio gaitero con sus furros, cuatros, tamboras y charrascas; en el espacio más grande donde se expresa la fe mariana en la ciudad: la Plazoleta de la Basílica, además de los que se sumarán desde otros lugares del mundo.

En 5 minutos la gaita hará historia desde Maracaibo

Reina Morena será el tema principal a interpretar, durante mínimo 5 minutos, en honor a la Virgen de Chiquinquirá con motivo a la celebración de los 80 años de su Coronación.

La apertura, como calentamiento a la presentación, será Sentir Zuliano y para el cierre Sin Rencor, letra que ha sido reconocida e interpretada en el mundo.

Todos los gaiteros estarán tocando de manera simultánea, mientras son auditados por un equipo técnico del Guinness World Record que validará esta hazaña musical que se viene ensayando desde hace meses, y que luego de cumplir con los compromisos con el GWR, ya cuenta con su carrera oficial.

"Todo el que quiera estar presente puede ir, habrá puntos específicos y quienes estén fuera podrán verlo vía streaming disponible con un minuto a minuto", agregó Ramírez Colina.

Jaime Indriago, en representación de los gaiteros de la Costa Oriental del Lago, expresó que "el camino ha sido largo y se lo debemos a nuestros antepasados. Hoy es una familia grande con devoción".

"Esta agrupación la más grande del universo está marcada con huellas y la bendición de La Chinita. Es necesario que el 8 de noviembre la escribamos con letra de oro", destacó.

Preparación en bloque para el récord mundial de la gaita

Argenis Sánchez, como miembro de la dirección musical, detalló que la preparación se hace en cuatro bloques integrados por 80 gaiteros y uno de 50, ya que entre las exigencias está la presencia de más 250 artistas. Explicó que no solo se estará representando a la gaita sino al folclore de Venezuela.

Habrán unas gradas para los solistas y para los gaiteros que ya no están en escena, pero que desean estar formando parte de este logro.

Sobre la transmisión, Endri Méndez, presidente del IMGRA, informó que la idea es que cualquier zuliano o amantes de la gaita puedan disfrutarlo vía Streaming por lo que en su momento se difundirá un link para que puedan verlo en vivo, en una cita que iniciará a partir de las 04:00 pm del 8 de noviembre.