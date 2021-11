FANB se mantendrá activa para resguardar material estratégico del CNE

21 de Noviembre - El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), G/J. Domingo Hernández Lárez, informó que una vez concluido el proceso de megaelecciones, el cuerpo castrense seguirá activo para garantizar el resguardo del material y equipos del Consejo Nacional Electoral (CNE).



Hernández destacó que más de 360 mil soldados fueron desplegados en compañía de los demás cuerpos de seguridad adscritos al Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, al tiempo que reseñó que durante esta jornada no se han generado sucesos contraproducentes y que no se registro pérdidas humanas que lamentar ni heridos.



"No puedo menos que expresar nuestras palabras de agradecimiento, nuestro apoyo al Consejo Nacional Electoral, ya que no se produjo ningún tipo de incidente lamentable ni negativo que afectara en el proceso electoral", dijo.



Por otro lado, aseveró que la FANB mantendrá la operatividad del Plan República los próximos días viernes 26, sábado 27 y domingo 28, donde se celebrará para esta última fecha las elecciones de los Concejales por parte de los pueblos indígenas, quienes representarán a dichas comunidades en sus respectivas regiones.



Por último, el titular del Ceofanb, extendió su gratitud al Ministerio Público, quien se mantuvo activo garantizando el derecho a la justicia en todo el territorio nacional.