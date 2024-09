Venezolanos siguen atravesando la frontera hacia Brasil en busca de mejores oportunidades

Credito: RFA

06-09-24.-La situación de los venezolanos cruzando la frontera hacia Brasil, especialmente desde el municipio Gran Sabana del estado Bolívar, refleja una crisis migratoria significativa.



Este flujo diario se ubica entre 550 y 600 personas, lo que resalta la urgencia de abordar las necesidades de los migrantes.



Muchos buscan mejores oportunidades económicas, acceso a servicios básicos, reunificación familiar o huyendo de la situación país luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio.



La ruta hacia Pacaraima se ha convertido en un paso común para quienes intentan mejorar sus condiciones de vida.



Jessica Morais, periodista y especialista en derecho migratorio, contó a Radio Fe y Alegría Noticias que estas cifras se han ido incrementando durante la última semana de agosto.



La comunicadora explicó que Brasil cuenta con un estructura organizada para recibir, atender y documentar en los puntos fronterizos a 350 personas por día.



Operación Acogida en la frontera hacia Brasil

La Operación Acogida es el plan implementado por el Gobierno de Brasil y se estructura en tres pilares. El primero tiene que ver con el ordenamiento de frontera, donde se reciben las personas y se organizan.



En el segundo pilar se les ayuda con la documentación y el tercero es abrigo e interiorización.



La Operación Acogida, que está vigente en Brasil desde el año 2018, recibe en una serie de carpas a los venezolanos migrantes quienes pagan taxis de entre diez a quince dólares para llegar hacia este lugar.



Al llegar allí, son inmunizados contra diferentes enfermedades. Posteriormente, empieza el proceso de documentación que puede hacerse incluso con cédula venezolana vencida y luego los ubican según el destino exacto a donde quieren llegar con familiares o el proceso de acogida para quienes no cuentan con recursos para sostenerse en el país.



En este punto, “las personas pueden solicitar su residencia o solicitar su refugio. Cuando solicitas tu refugio, tienes la protección del Estado”, explicó Morais. Agregó que también “pueden solicitar abrigo y es lo que hacen la mayoría de las personas porque no poseen los recursos para pagar hoteles”.



Los puntos de atención están abarrotados

Al momento de la publicación de esta nota, se encontraban en la zona de acogida alrededor de 1.250 personas, provocando incluso falta de vacunas para inmunizar a quienes esperan entrar a Brasil.



“No hay vacunas y esto retrasa el proceso. Aunque siempre hay en stock, con el repunte de migrantes se quedaron sin las reservas”, dijo.



“Cuando se paralizan las vacunas pues se paraliza todo el proceso. No se puede sacar documentación porque ellos no lo hacen sin las vacunas”, concluyó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 392 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/venezolanos-siguen-atravesando-la-frontera-hacia-brasil-huyendo-de-la-crisis/)