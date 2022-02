Argentina: Ministerio de la Defensa inició investigación sobre un ejercicio militar contra Venezuela en 2019

El gobierno argentino informó este miércoles que abrió una investigación oficial sobre un ejercicio militar organizado en 2019, bajo la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019), en el que la principal hipótesis era una intervención en Venezuela.



El ministro de Defensa de Argentina, Jorge Taiana, informó este miércoles que investiga exhaustivamente todas las acciones relacionadas con el ejercicio militar planificado que contra Venezuela se organizó durante la gestión del expresidente argentino Mauricio Macri.



El ministro de Defensa, Jorge Taiana, aseguró que "no le sorprende" que "el gobierno de Macri, que era un miembro activo del Grupo de Lima, haya tenido una actitud intervencionista en Venezuela", al ser consultado por Télam acerca de la planificación de un ejercicio militar en territorio venezolano durante la gestión de Cambiemos.



"A raíz de esta información, he solicitado un informe exhaustivo y pormenorizado de todas las actuaciones vinculadas a dicho ejercicio denominado 'Puma', verificando si se cumplió con la normativa vigente, la ley de Inteligencia, de Defensa, de Seguridad Interior, así como la naturaleza y objetivos de dicho ejercicio", pormenorizó el titular de la cartera de Defensa.



Quien además puntualizó que dicho informe posibilitará establecer de forma clara todas las responsabilidades tanto políticas como militares que se desprendan de los hechos y las indagaciones correspondientes.



Al referirse a la postura del actual Ejecutivo argentino soslayó que “el Gobierno del Frente de Todos siempre ha defendido el respeto a la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, la solución pacifica de las controversias, la integración regional y la preservación de Sudamérica como zona de paz”.



A propósito, el presidente venezolano Nicolás Maduro significó que “la derecha continental se fue al extremo de romper todas las reglas de juego de convivencia y diplomacia entre nuestras naciones; desconociendo el derecho internacional. Ojalá en Argentina alguien se atreva a levantar la voz para investigar esta denuncia. Es algo muy grave”.



"El gobierno del Frente de Todos (del presidente peronista Alberto Fernández) siempre ha defendido el respeto a la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, la solución pacífica de las controversias, la integración regional y la preservación de Sudamérica como zona de paz", declaró el ministro.



“Venezuela es un pueblo pacífico, pero también es un pueblo guerrero, en el que gracias a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al coraje, la valentía y la unión cívico-militar, ninguno de estos intentos de invasión o agresiones armadas pudieron concretarse de forma eficaz”.



Mientras, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez instó al Congreso argentino a investigar los sucesos develados respecto a la invasión contemplada por el Ejército argentino a Venezuela, entre abril y julio de 2019. “Es muy triste que no se investigara la agresión militar contra un país”, expresó.

Al tiempo que sugirió la posibilidad de crear una comisión de diputadas y diputados que se trasladen al país argentino para hacer un seguimiento de este proceso, en donde se indague sobre el respaldo de Argentina a la estrategia militar de Estados Unidos (EE.UU.) para derrocar al presidente Nicolás Maduro.Con información de Telesur.