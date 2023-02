CUTV: Diálogo tripartito es un fraude de cúpulas patronales

Alejandro Linares, Lenin Linarez y Yoxianny Báez Credito: TP

02-02-23.- El pasado sábado 28 de enero, la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) participó en el segundo Taller de Capacitación y Asistencia Técnica para centrales sindicales venezolanas organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



Este taller fue la antesala a la tercera reunión del Diálogo Social que finaliza hoy en Margarita con la participación de representantes del Gobierno de Nicolás Maduro, Fedecámaras y algunas centrales sindicales entre las cuales no se encuentra la CUTV por haber sido excluida de este foro de discusión.



La delegación de la CUTV en el taller estuvo integrada por los dirigentes Alejandro Linares, Lenin Linarez y Yoxianny Báez.



Para el abogado laboralista Alejandro Linares, el diálogo tripartito se desarrolla “sin una legítima y efectiva representación de la clase trabajadora venezolana”.



“El Estado está al servicio de la burguesía y desarrolla políticas totalmente contrarias a los intereses de la clase trabajadora, mientras que las direcciones de las centrales sindicales participantes colaboran con sectores tradicionales del capital representados por Fedecámaras y con los llamados nuevos ricos”, agregó.



Por su parte, la responsable del Departamento de Mujeres de la CUTV, Lenin Linarez, caracterizó el diálogo auspiciado por la OIT como un espacio “determinado por los intereses de los patronos públicos y privados, cuyas decisiones que son validadas por el nuevo pacto de élites que adelanta el Gobierno con sectores de derecha”.



La trabajadora petrolera Yoxianny Báez denunció que “las centrales sindicales participantes en el diálogo tripartito no han desarrollado propuestas discutidas y consultadas con sus bases sindicales y las y los trabajadores en general, quienes de manera creciente, en particular las y los docentes y trabajadores de la educación en general, se manifiestan en las calles exigiendo salarios dignos y el respeto a sus derechos contractuales, legales y constitucionales”.



El diálogo social tripartito activado por la OIT discute la adopción de medidas supuestamente dirigidas a que el Gobierno cumpla con los convenios internacionales de trabajo 26 (métodos para la adopción de salarios mínimos), 87 (libertad sindical) y 144 (consulta tripartita).



Sin embargo, explicó Báez “Al debatirse sobre el Convenio 26, ningún participante de la mesa propone mecanismos para calcular los sueldos en correspondencia con las necesidades de las y los asalariados”.



“En Venezuela el salario mínimo debe establecerse aplicando lo establecido en el artículo 91 de la Constitución: salario suficiente para vivir dignamente, tomando como referencia el costo de la canasta básica, al igual que las pensiones”, agregó.



Por otro lado, “el Convenio 87 no es respetado por el Estado venezolano, ya que se criminalizan las luchas de las y los trabajadores y trabajadoras, así como se condiciona indebidamente el registro de organizaciones sindicales y se menoscaba la libertad sindical mediante el control de los procesos electorales sindicales”, explicó Linares.



En cuanto al Convenio 144, “es evidente su incumplimiento cuando el Gobierno venezolano excluye de los procesos de consulta a centrales sindicales y a organizaciones no confederadas cuando éstas cuestionan su política económica y laboral antiobrera y antipopular”, apuntó Linarez.

