Con paro de brazos caídos trabajadores de Planta Casima intensifican acciones de protesta

07-12-22.-Los trabajadores del Complejo Siderúrgico Nacional (CSN), Planta Casima, decidieron intensificar sus acciones de protesta, declarándose en paro de brazos caídos y en asamblea permanente desde este martes 6 de diciembre. Lo hacen ante incumplimiento de sus demandas y luego que varios trabajadores fueran amedrentados en medio de una reunión con directivos de la empresa y de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).



Más de una semana llevan los trabajadores protestando desde el portón principal, realizando asambleas permanentes, ante los bajos salarios. Pero las respuestas han sido amenazas y no el atendimiento de sus reclamos. Así uno de los trabajadores denunció quien declaró que “tenemos días en asamblea y producto de ello la Corporación Venezolana de Guayana nos pidió que eligiéramos a 10 trabajadores para entablar una mesa de diálogo, pero nuestra sorpresa es que ayer los citaron a una reunión y les llevaron a un general de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y a un fiscal del Ministerio Público para amedrentarlos”.



Ante esta situación de amenazas, amedrentamientos y tras tantas denuncias de atropellos, intimidación y acoso laboral, y ante las constantes protestas que han realizado sin ser escuchados, es que este martes decidieron intensificar sus acciones, cansados de la situación y de la política de oídos sordos de la empresa.



Las protestas que se vienen realizando en las adyacencias de la compañía son para denunciar el incumplimiento en el pago de beneficios laborales, las malas condiciones de trabajo debido al deterioro de los hornos y la falta de mantenimiento de los equipos en planta, así como la devaluación de las utilidades cuya tercera fracción fue cancelada el pasado 30 de noviembre. Además, denuncian que desde el mes de junio la empresa les regatea la entrega de las bolsas de comida, a su vez alegan que existen irregularidades en el pago de horas extras y días libres trabajados.



“¿Por qué no buscan en la ley que nos están cercenando el derecho a la alimentación, los beneficios laborales y el amedrentamiento que hay en planta?”, reclaman trabajadores.



Por ello es que en rechazo a las acciones de hostigamiento, los trabajadores decidieron arreciar la lucha y no laborarán hasta que no se les reconozca un salario digno y no se hagan inversiones en planta. “El dólar pulverizó el ingreso de los trabajadores, aunado a ello, nos obligan a trabajar con las uñas porque no invierten en la planta cuando toda la producción es exportada”, lamentan.



Los trabajadores también denuncian que desde el 2019 la empresa comenzó a aplicar despidos injustificados. A la fecha son más de 35 trabajadores despedidos y con orden de reenganche sin cumplirse, teniendo entre 8 y 27 años de servicio en Planta. Desde el momento en que los despidieron y, además, prohibieron su acceso a la planta, los trabajadores dejaron de percibir sus salarios y otros beneficios establecidos en las contrataciones colectivas. Aparte del sueldo, no recibieron su respectiva liquidación, tal y como lo establece el artículo 141 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.



Por otra parte, desde el 10 de marzo pasado se le prohibió el ingreso a la entrada a la empresa a los dirigentes sindicales. “Hay una política de Estado que arrancó en 2018 con el ataque frontal hacia los sindicatos. Sobre todo a aquellos que no firmamos el memorándum 2792, que no avalamos el robo de nuestros beneficios y la destrucción de las convecciones colectivas”, denuncia uno de los dirigentes sindicales al que se le niega ingresar a la planta.



De acuerdo a los trabajadores del complejo no discuten contrato colectivo desde 2008. Aunque posteriormente firmaron actas convenio que superaron beneficios del último contrato, en 2018 el gobierno nacional impuso el Memorando 2792. Un Memorando, como denuncian, destruyó contratos colectivos, tabuladores y dejó a los trabajadores sin garantías salariales de ningún tipo.

