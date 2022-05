Trabajadores de Coca Cola (FEMSA) paralizan actividades protestando contra salarios de hambre

Trabajadores de FEMSA de las plantas del estado Bolívar y Aragua Credito: LID

14-05-22.-La lucha de los trabajadores del sector privado reclamando por sus derechos, el contrato colectivo y salarios se sigue extendiendo. La jornada en Coca Cola FEMSA, que lleva dos días continuos, incluyó a trabajadores de seis distribuidoras y dos plantas a nivel nacional, los que paralizaron sus actividades de forma simultánea. Lo hicieron más de una centena de trabajadores en Aragua así como también los del estado Bolívar y otras partes del país.



Las distintas organizaciones sindicales que representan al conjunto de los trabajadores de Coca Cola FEMSA se coordinaron y llevaron a cabo un paro nacional de dos horas y media en todas las plantas, como demostración de lucha a la patronal y de unión laboral. El miércoles fue la paralización nacional de 6 AM a 8 AM, pero en otros lugares se continuó protestando también el jueves.



En la planta distribuidora ubicada en Maracay, estado Aragua, tanto el miércoles como en la mañana de este jueves se apostaron los trabajadores en las puertas de dicha empresa ubicada en la zona industrial La Hamaca en Maracay. Así lo hicieron también en San Félix y Ciudad Bolívar, estado Bolívar. Protestan para exigir aumento de salario que no se les incrementa desde hace más de un año y la discusión del contrato colectivo vencido hace más de tres años.



Los trabajadores declaran que si la compañía siga haciendo caso omiso “iremos a un paro general por un día completo para ejercer presión y que la empresa se ponga al día con los salarios y lo establecido en la convención colectiva”.



En 2018 hubo una disminución de la plantilla de 1.800 trabajadores a nivel nacional denuncian los representantes sindicales. Además, hacen público que en Coca Cola – FEMSA no se han discutido convenciones en tres años, y como siempre, tal como como hacen otras empresas, la gerencia cínicamente manifiesta que no tiene recursos para pagar aumentos salariales.



Esta empresa es considerada la número uno a nivel nacional en ventas, con ganancias millonarias y que las siguen aumentando a costa de la superexplotación de los trabajadores. Los trabajadores argumentan que como personal que realiza las labores diarias de la empresa, conocen que la compañía tiene buenas ventas a nivel nacional y, por ende, cuenta con los recursos para honrar los compromisos laborales.



Son unos dos mil trabajadores a nivel nacional. Exigen que se atiendan sus reclamos, pues son grandes al igual que el resto de los trabajadores del país, tanto del sector privado como estatal, con sueldos que no les alcanza para vivir.



Se trata de las primeras acciones de los trabajadores de este sector de la industria, y se suman al resto de las luchas de los trabajadores que se desarrolla en el país de empresas del sector privado que mantienen a los trabajadores con salarios de miseria, todo con la venia y complacencia de la venia del gobierno nacional.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 383 veces.

La fuente original de este documento es:

LID (https://www.laizquierdadiario.com.ve/Los-trabajadores-de-Coca-Cola-FEMSA-paralizan-actividades-protestando-contra-salarios-de-hambre)