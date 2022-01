Trabajadores de varias plantas de Sidor paralizaron labores ayer por impago de bonos

Trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco de planta de pellas, la acería de palanquillas, la acería de planchones y los choferes de ruta pararon sus actividades laborales en el día de ayer, 20 de enero 2022, en reclamo por el impago de cuatro bonos que les adeuda la empresa estatal Sidor de Guayana. El hecho ocurrió en el transcurso de la tarde, después de que los trabajadores Sidor vieron frustradas sus expectativas de pago, ya que la empresa realizó un depósito de uno de los bonos para calmar los ánimos, pero los trabajadores mantienen su descontento por la falta de pago de los compromisos laborales de la compañía.

Obreros sidoristas reportaron desde la rampa del horno 6 de planchón la llegada del director industrial Alejandro Suárez y el gerente de las acerías Jesús Yegres, sobre quienes los trabajadores comentaron que "esa gente no tiene respuesta" y anunciaban que se iban a concentrar en el portón 3.

Allí, y por las redes sociales, se les escuchó decir que "esta paralización, señores, es ahora o nunca, tenemos que continuar con la lucha por nuestros salarios, ya no queremos más bonos, ya nos deben tres bonos… ¿Ok? ¡Que los paguen, porque ya es una deuda! Que nos paguen, y continuemos la lucha ya, ahora, para exigir salario, compañeros, ¡salario! …tenemos que ponernos de acuerdo en discutir eso entre los trabajadores …estar claros de lo que se le va a exigir a la empresa; pero eso tiene que ser salario, y tiene que ser pago al a la tasa del día (al cambio en dólares), mientras se estabiliza la moneda nacional, porque la moneda nacional está devaluada. Tienen que pagarnos los salarios a la tasa del Banco Central de Venezuela. En eso tenemos que seguir, compañeros, un solo rumbo, un solo objetivo, que será nuestro salario, compañeros".

Entre las peticiones de esta lucha está que se incluya a sus compañeros de trabajo desactivados por la pandemia, pues a muchos trabajadores en Sidor y otras empresas, tanto públicas como privadas, no se les convoca al trabajo efectivo y se les mantiene sin ingresos o a un salario mínimo ínfimo, que no alcanza ni para un desayuno al mes, y así no se puede sostener a ninguna familia, no se puede alimentar a los niños.

Los trabajadores vienen mostrándose cada vez más molestos por la bonificación del salario, mientras el salario mínimo es prácticamente equivalente a cero y en bolívares, pero la economía concreta y real, independiente de los anuncios de "recuperación", está dolarizada y la vida carísima.

Así lo revelan los cálculos (laborales, no oficiales) de la Canasta Alimentaria se ubicó en $431,71 (Bs. 2.024,71) en el mes de diciembre (según CENDAS – FVM. Para el momento de ese cálculo, el salario mínimo -pagado en bolívares- se ubicó en 1,49 dólares (misma fuente). Esto no lo toma en cuenta el gobierno nacional para fijar los salarios, contraviniendo lo dispuesto por el Art 91 de la Constitución, lo que lleva a que cada vez más sectores de trabajadores estén haciendo este reclamo, incluyendo a los de la empresa privada que se aprovechan de esta política gubernamental.