Guayana: Trabajadores de Planta Casima exigen ante Inspectoría del Trabajo reenganche de 34 trabajadores despedidos

19-01-22.-Los empleados denuncian que la estatal desobedece una medida de reenganche ordenada por el Ministerio del Trabajo. Los despidos injustificados como medida de retaliación ocurren con mayor frecuencia desde 2019.

Trabajadores del Complejo Siderúrgico Nacional (CSN) Planta Casima, en Ciudad Guayana, introdujeron un documento ante la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro para exigir el reenganche de 34 trabajadores que fueron despedidos de la estatal en los últimos tres años.

"Si en la estatal están produciendo hasta ocho millones de dólares anuales por las 180 mil toneladas de acero, ¿por qué están despidiendo a los trabajadores? ¿Qué está pasando?" Henry Narváez, secretario general de Sinprometal

Informaron que las autoridades de la planta, antigua Sidetur, desobedecieron la orden de reenganche del Ministerio del Trabajo en enero de 2020. Además exigen un pago de 12 mil dólares por los 12 años en que no se discuten los contratos colectivos.

"Queremos que se cumpla la orden del reenganche de los 34 trabajadores que han sido despedidos en Planta Casima, si cada uno tiene al menos dos o tres miembros familiares a su cargo ya serían más de 130 personas afectadas que están en la calle desde hace dos o tres años", declaró Henry Narváez, secretario general del Sindicato Nacional de Profesionales de la Industria Metalúrgica (Sinprometal).

Narváez informó que, en 2021, los trabajadores acudieron a la Inspectoría en al menos cinco ocasiones. Incluso lograron la instalación de una mesa técnica para negociar el reenganche y la restitución de beneficios laborales incumplidos desde hace cuatro años, pero autoridades de la empresa nunca asistieron a las reuniones.

Aseguran que desde hace cuatro años han perdido beneficios como el seguro HCM, becas estudiantiles, juguetes infantiles, útiles escolares, entre otros.

Intimidación y despidos injustificados

Son frecuentes las acciones de intimidación y persecución por parte de la estatal en contra de trabajadores que exigen mejoras salariales y demás beneficios laborales menoscabados. Pese a la inamovilidad laboral, los despidos injustificados ocurren con impunidad en la compañía desde 2019.

"El entonces asesor legal, Julio Terán, dijo que él no le iba a dar reenganche a nadie, porque ellos son Estado y él se hacía responsable de las consecuencias que eso trajera. Ya le han dado demasiadas largas a esta situación de los despidos, han venido jugando con la fecha de reenganche. Los expedientes están, pero no hemos visto solución, estamos afectados, nosotros y nuestras familias", denunció Pedro Latouche, extrabajador -despedido en 2019- con cinco años de trayectoria en el área de inspección de protección de planta.

El último despido incluyó a cuatro trabajadores del área de comedor, despedidos bajo el alegato de desobediencia a órdenes superiores. "Lo que pasó fue que ellos se negaron a cubrir más horario de las que les corresponde porque, ¿quién aguanta eso, el cansancio?", expresó Narváez.

Los extrabajadores afectados reportaron que, por lo general, se les despide por falsas acusaciones. "A mí me sacaron por supuesta agresión física contra otro trabajador, pero eso es falso, lo que hicieron fue crear informes y poner a varios trabajadores a firmar… ¿Qué hicieron con todos los informes que nosotros presentamos? No sabemos, no nos han dado respuesta, ni vemos acciones positivas a favor de nosotros", denunció Alfredo Núñez, quien por 20 años fue jefe del área de refractarios.

Quienes se quedaron fuera de planta reportan estar en aprietos económicos, pues en la estatal estaba su principal sustento.

"1.300 trabajadores en sus casas"

Planta Casima es la única de seis plantas del CSN que está activa. La planta produce acero líquido que luego se convierte en palanquillas, y que eran enviadas a las plantas de Guarenas y Antímano donde se producía a nivel nacional material de construcción como cabillas, cerchas, vigas, pretinas, ángulos, alambrón y mallas.

A partir de la paralización de las otras plantas, hace tres años, el acero que sale de Planta Casima se exporta.

Los empleados exigieron al nuevo ministro de Industrias, José Gregorio Biomorgi, la reactivación de las plantas Guarenas, Guacara, Antímano, Valencia y Barquisimeto.

"Esas plantas producían materiales esenciales para el sector construcción. Ahora estamos hablando de 1.300 trabajadores que están en sus casas recibiendo salario mínimo", expresó Narváez.

El dirigente sindical informó que actualmente la planta produce entre 10 mil y 15 mil toneladas de acero por campaña. Entre diciembre de 2021 y lo que va de enero de este año produjo 24.100 toneladas pese a no trabajar de forma continua por falta de insumos y mantenimiento de máquinas.

"Si en la estatal están produciendo hasta ocho millones de dólares anuales por las 180 mil toneladas de acero, ¿por qué están despidiendo a los trabajadores? ¿Qué está pasando?", insistió Narváez.

Publicación original puede leerse en Correo del Caroní