MAS advierte que Venezuela enfrentaría "el peor escenario" si EEUU cumple su "amenaza militar"

Felipe Mujica, preesidente del MAS Credito: Web

30-09-25.-Lamentar la muerte de centenares de venezolanos, producto de una escalada violenta, sería el peor escenario para el país si llega a materializarse la amenaza militar de Estados Unidos. La advertencia la hizo el secretario general del MAS, Felipe Mujica.



«Cualquier circunstancia que implique la imposibilidad de salir de nuestras casas, de no contar con servicios públicos ante un bombardeo que destruya edificios y otras estructuras, tal como ocurre en Gaza, debemos rechazarla y condenarla enérgicamente. No podemos saber cuándo y cómo va a finalizar un conflicto y, peor aún, si lo que ocurrirá después es peor de lo que teníamos».



Señaló que debe hacerse el mayor esfuerzo desde el gobierno y la sociedad para evitar una agresión externa y transmitirle al resto del mundo que en Venezuela hay voluntad para resolver los problemas de manera pacífica. «Más allá de sus intereses, Estados Unidos debe entender que nuestro país es independiente y defiende por tanto su soberanía».



Destacó que en medio de esta incertidumbre siguen apareciendo nuevos elementos como el llamado a la lucha armada por parte del gobierno ante lo que pudiera ocurrir, así como el discurso de Donald Trump en la conferencia de la ONU, donde arremete directamente contra Venezuela, justificando una invasión para combatir el narcotráfico.



«Está en la mesa la declaratoria del estado de excepción, particularmente el de conmoción exterior que establece la Constitución Nacional en sus artículos 337, 338 y 339».



Mujica lamentó que en el reciente evento de la Asamblea Nacional no hayan sido convocadas todas las organizaciones políticas, económicas y sociales del país para debatir no solo sobre soberanía, libertad o paz, sino también sobre la democracia.



Enfatizó que el conflicto en el país debe resolverse entre venezolanos y que el gobierno por ser el principal responsable de la crisis, promueva el diálogo o la reconciliación y decrete una amnistía general.



Sostuvo que los venezolanos vivimos no solo con una amenaza de intervención extranjera sino también con muchísimos problemas cotidianos que no avizoran solución alguna: salarios, servicios públicos, devaluación de la moneda, presos políticos, condiciones del nuevo año escolar y partidos políticos sin tarjeta, entre otros más. Recordó igualmente la desaparición del dirigente político del estado Lara, Macario González.

