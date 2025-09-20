Venezuela denuncia "guerra no declarada" tras acciones estadounidenses en el Caribe

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó ayer viernes que Estados Unidos mantiene una "guerra no declarada" contra el país sudamericano, en referencia a las operaciones militares que Washington ejecuta en aguas del Caribe próximas a Venezuela.

"Hoy el presidente Donald Trump anunció un nuevo ataque letal contra una embarcación que, según la Casa Blanca, estaba 'vinculada al narcotráfico y a una organización terrorista'", dijo el funcionario.

Desde el puesto de comando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en Caracas, Padrino denunció que esas operaciones "ajustician embarcaciones en el mar Caribe sin derecho a la defensa".

Agregó que la situación confirma una transformación de las formas de confrontación: "Ya no se declara la guerra; ahora es la amenaza militar, es el lanzamiento de misiles".

El titular de Defensa señaló que Venezuela enfrenta un intento de "subvertir la institucionalidad" y ratificó que la FANB mantendrá su misión constitucional de resguardar la soberanía.

"Defenderemos la independencia nacional, sin importar de dónde venga la amenaza, con las características que tenga, en el terreno donde ellos decidan", subrayó.

Asimismo, indicó que la FANB mantiene presencia en todo el territorio, reforzada por los ejercicios militares "Caribe Soberano 200", y sostuvo que el Gobierno venezolano no permite bajo ninguna circunstancia la presencia de grupos armados en el país.