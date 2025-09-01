(VIDEO) Venezuela recibe apoyo internacional frente a agresiones EE.UU.

Organizaciones políticas y sociales se concentraron frente al Consulado General de Venezuela en Madrid bajo el lema «Venezuela no es una amenaza», manifestando su apoyo incondicional al país suramericano. Esta demostración de solidaridad se produjo ante el recrudecimiento de las amenazas intervencionistas del gobierno de Estados Unidos, que ha incrementado su actividad militar cerca de las costas venezolanas.

La embajadora Gladys Gutiérrez Alvarado y la cónsul general Nancy Lira Ochoa recibieron en la sede consular los comunicados de la Internacional Antifascista, la Plataforma Bolivariana de Solidaridad con Venezuela y la Comunidad Internacional de Mujeres Latinas en Europa. Las diplomáticas agradecieron esta manifestación de apoyo en representación del pueblo venezolano y del presidente de la República, Nicolás Maduro.

Durante el acto, la embajadora Alvarado denunció la estrategia de la administración estadounidense para disfrazar de combate contra las drogas sus aspiraciones de controlar el petróleo venezolano. Precisó que Venezuela, con su pueblo y gobierno unidos, sabe cómo derrotar este asedio imperial que amenaza a todo el continente.

El vicealmirante Agustín Fernández, encargado de la Agregaduría de Defensa, repasó el historial de intervenciones militares de Estados Unidos en la región y las implicaciones del despliegue marítimo near las fronteras venezolanas. Afirmó que no se trata de un ejercicio rutinario sino de una política de dominación que considera a América Latina como patio trasero.

La representante de la Comunidad Internacional de Mujeres Latinas en Europa, Marcela Ramírez, expresó el rechazo categórico a cualquier acto que ponga en riesgo la soberanía de Venezuela o el bienestar de su pueblo. Señaló que el único sendero legítimo es el del respeto, el diálogo y la fraternidad entre las naciones.

La activista Sara Rosenberg, en representación de la Internacional Antifascista, exigió a los organismos internacionales una condena inmediata a lo que calificó como provocación nuclear contra Venezuela. Solicitó que los pueblos y gobiernos del mundo alcen su voz para impedir que se vulnere a un gobierno legítimo y democráticamente electo.

El acto concluyó con la firma de apoyo a la conformación de las Brigadas Internacionalistas en Defensa de Venezuela y con interpretaciones musicales de canciones revolucionarias. Los asistentes reafirmaron su compromiso con la paz y la soberanía venezolana frente a las amenazas externas.