(VIDEO) EEUU sobre el despliegue militar cerca de Venezuela: "Trump está dispuesto a utilizar todo su poder"

El gobierno estadounidense responsabiliza al gobierno venezolano de inundar Estados Unidos con drogas, mediante el denominado ‘Cártel de los Soles‘, cuyo cabecilla, según el Departamento de Estado y del Tesoro, es Nicolás Maduro.
Leavitt dijo ante la prensa este martes: «Lo que tengo que decir respecto a Venezuela es que el presidente Trump ha sido muy claro y consistente y ha dicho está preparado para usar cada elemento del poder estadounidenses para detener el narcotráfico y que los responsables paguen. El régimen de Maduro no es legítimo, es un cartel del narcoterrorismo. Maduro es un fugitivo«.
Estas declaraciones fueron la respuesta a la pregunta de un periodista sobre las informaciones que han circulado sobre el despliegue de buques estadounidenses en el Caribe, frente a las aguas venezolanas.
