(VIDEO) EEUU sobre el despliegue militar cerca de Venezuela: "Trump está dispuesto a utilizar todo su poder"

???????????????? La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sobre el despliegue de buques de guerra en las costas de Venezuela:



“Trump ha dicho está preparado para detener el narcotráfico y que los responsables paguen. El régimen de Maduro no es legítimo, es un cartel narcoterrorista”. pic.twitter.com/uinww3LMJu — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) August 19, 2025

20-08-25.-Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, declaró la tarde de este martes, 19 de agosto, que Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, está preparado para usar «todo su poder» con el propósito de frenar el flujo de drogas procedente de Venezuela.El gobierno estadounidense responsabiliza al gobierno venezolano de inundar Estados Unidos con drogas, mediante el denominado ‘Cártel de los Soles‘, cuyo cabecilla, según el Departamento de Estado y del Tesoro, es Nicolás Maduro.Leavitt dijo ante la prensa este martes: «Lo que tengo que decir respecto a Venezuela es que el presidente Trump ha sido muy claro y consistente y ha dicho está preparado para usar cada elemento del poder estadounidenses para detener el narcotráfico y que los responsables paguen. El régimen de Maduro no es legítimo, es un cartel del narcoterrorismo. Maduro es un fugitivo«.Estas declaraciones fueron la respuesta a la pregunta de un periodista sobre las informaciones que han circulado sobre el despliegue de buques estadounidenses en el Caribe, frente a las aguas venezolanas.