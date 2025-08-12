Fedeindustria condena medidas coercitivas de EEUU contra Venezuela y presidente Maduro

El gremio empresarial alertó las acciones constituyen un peligroso precedente de intervencionismo.

Este lunes, La Federación de Cámaras y Empresas de Venezuela (Fedeindustria) emitió un comunicado oficial en el que manifestó su rechazo a las recientes acciones unilaterales del gobierno de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela y su presidente constitucional, Nicolás Maduro.

Fedeindustria calificó estas medidas como una flagrante violación a los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

Cabe destacar que, el gremio empresarial alertó las acciones constituyen un peligroso precedente de intervencionismo.

Detalló que pretenden afectar la estabilidad política del país. Además socavar las bases del multilateralismo y la convivencia pacífica entre naciones.

En tal sentido, los representantes de Fedeindustria advirtieron que estas sanciones "generan incertidumbre en los mercados, elevan el riesgo país y obligan a desviar recursos económicos –originalmente destinados al desarrollo social y productivo– hacia gastos adicionales en seguridad y protección empresarial".

"Estas medidas coercitivas impactan directamente a los sectores industriales, comerciales y de servicios, poniendo en riesgo miles de empleos y agravando las condiciones de vida de las familias venezolanas" señaló el comunicado.

Llamado al diálogo de Fedeindustria

Fedeindustria, en línea con su compromiso con el desarrollo económico nacional, llamó a la comunidad internacional a privilegiar la diplomacia sobre la confrontación.

"Exhortamos a los actores globales a promover soluciones pacíficas, basadas en el respeto al derecho internacional y la no injerencia en asuntos internos. La paz y la estabilidad de Venezuela son indispensables para el progreso de la región", manifestó .

Por último,reafirmando su rol como actor clave en la economía venezolana, Fedeindustria ratificó su apoyo a un modelo de crecimiento inclusivo, libre de presiones externas.

Reiteró su disposición a trabajar en conjunto con el Estado y el sector privado para fortalecer la producción nacional y garantizar el bienestar social.