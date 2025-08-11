Vicepresidenta Rodríguez: "El país reafirmó su dignidad ante farsa de EEUU para criminalizar al presidente Maduro"

.La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, denunció que las recientes declaraciones de la fiscal estadounidense Pam Bondi contra el presidente Nicolás Maduro forman parte de una estrategia sistemática de Estados Unidos para criminalizar a líderes soberanos y desestabilizar gobiernos que no se alinean con sus intereses geopolíticos.

Desde su cuenta en Instagram, Rodríguez calificó la postura de Washington como una "farsa" que intenta empañar el honor y la valentía del mandatario venezolano, pero que ha sido enfrentada con firmeza por el Estado venezolano y su pueblo. En sus palabras, esta narrativa de agresión ha sido utilizada históricamente para justificar acciones como invasiones, magnicidios y crisis humanitarias en diversas regiones del mundo.

Citó al intelectual Noam Chomsky al señalar que "EEUU es el campeón mundial del terrorismo”, y reafirmó que tanto los poderes públicos como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rechazan categóricamente esta amenaza, que considera bárbara y violenta.

Rodríguez advirtió que quienes intenten tomar el poder por vías extremistas se encontrarán con una nación organizada, consciente y empoderada. Concluyó con un mensaje de esperanza y resistencia: "¡Venezuela no está sola y seguirá su curso en defensa del derecho al futuro!".