La FANB y la Aviación Militar Bolivariana alzan la voz ante señalamientos de EEUU: "No podrán socavar nuestra soberanía"

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Aviación Militar Bolivariana (AMB) alzaron su voz en defensa del presidente Nicolás Maduro, tras las recientes acusaciones emitidas por el gobierno de Estados Unidos.

El pronunciamiento fue difundido por el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, a través de su cuenta oficial en Instagram, donde compartió un video que recoge la postura institucional frente a lo que califican como una "grotesca" injerencia extranjera.



"Los hombres y mujeres de azul pizarra rechazan el grotesco ingerencismo del Gobierno de los Estados Unidos, pretendiendo construir mentiras para socavar nuestra soberanía. ¡No podrán!", publicó Padrino López, en alusión al uniforme característico de la Aviación Militar.

Respuesta directa a las acusaciones



En el audiovisual, un funcionario de la FANB se dirige directamente a la fiscal general estadounidense Pamela Bondi, quien habría promovido señalamientos en contra del mandatario venezolano.

El militar denunció que estas acciones exceden las competencias legales de Bondi y responden a esquemas de presión propios de políticas imperiales. El vocero castrense también advirtió que este tipo de medidas constituyen una violación flagrante al derecho internacional, calificándolas como una "agresión mitómana" que busca distorsionar la historia y la verdad del pueblo venezolano. Esta expresión, cargada de simbolismo, refleja el rechazo institucional a lo que consideran una estrategia de manipulación mediática y judicial por parte de actores externos.

Este pronunciamiento se suma a una serie de respuestas del Estado venezolano ante las acciones del gobierno estadounidense, que en los últimos años ha intensificado sanciones y acusaciones contra altos funcionarios del país.