Guardia de Honor y DGCIM ratifican lealtad a Maduro y rechazan acusaciones de EE.UU.

La Guardia de Honor Presidencial (GHP) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) emitieron un contundente mensaje a la nación, a través de su comandante, el Mayor General Javier José Marcano Tabata, para rechazar las recientes declaraciones del gobierno de Estados Unidos y reafirmar su "lealtad absoluta" al presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros.



En un comunicado, el M/G Marcano Tabata calificó las acusaciones como una "violación flagrante al derecho internacional" y a la autodeterminación de los pueblos, yendo "en contra de la dignidad del pueblo venezolano". Subrayó que estas declaraciones son un "monumento permanente a la mentira y falsedad" que pretenden "desestabilizar la paz" en el país.



El comandante de la GHP y DGCIM también tildó de "atrocidad" e "innoble narrativa" las acusaciones de narcotráfico, destacando la "inmensa reserva moral" de la FANB, que combate "ferozmente este flagelo en todo el territorio nacional". Denunció además que, desde la llegada de la Revolución Bolivariana, Estados Unidos ha mantenido una "agresión sostenida" contra el pueblo venezolano, bloqueando la economía, la alimentación, las medicinas y el combustible, y promoviendo atentados terroristas.



En su mensaje, el M/G Marcano Tabata defendió la soberanía nacional, comparando la política estadounidense con una "bestia siniestra" que busca apoderarse de las riquezas de la región y convertir a los pueblos que no obedecen en "esclavos", como, a su juicio, se evidencia en la "agresión" contra el pueblo de Palestina.



Reafirmó que Nicolás Maduro es el "presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana", y que es quien "mantiene la paz de la república y guía a la nación hacia las siete grandes transformaciones para su desarrollo integral".



El comandante concluyó su mensaje, evocando el ejemplo histórico del Ejército Libertador, para asegurar que los integrantes de la GHP y la DGCIM están "firmes contra el imperialismo, listos y dispuestos para ser empleados donde la patria los necesita". Con este mensaje, la Guardia de Honor y la DGCIM ratifican su compromiso con la Constitución, la paz y la defensa integral de la nación, así como la seguridad y protección del presidente Maduro y sus familiares.

