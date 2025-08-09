ALBA-TCP calificó de “agresión mitómana” acusaciones de Pamela Bondi contra Venezuela

Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), emitieron un comunicado en rechazo a las acusaciones contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, emitidas por la fiscal general de Estados Unidos (EE. UU.), Pamela Bondi

A continuación, el texto íntegro del comunicado:

ALBA-TCP CONDENA AGRESIÓN MITÓMANA DE FISCAL GENERAL ESTADOUNIDENSE CONTRA EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO MOROS

Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) rechazan contundentemente las acusaciones emitidas por la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

Esta declaración, además de constituir una flagrante y vulgar violación del Derecho Internacional, representa una artimaña desgastada para desviar la atención sobre los graves crímenes sistemáticos cometidos diariamente por el imperio estadounidense, responsable de masivas violaciones de derechos humanos, de agresiones imperiales y de ser el principal patrocinador del genocidio perpetrado por el Estado sionista de Israel.

EI ALBA-TCP condena esta agresión mitómana, cuyo propósito es alimentar una matriz errada y errática sobre la hermana República Bolivariana de Venezuela. Este grotesco espectáculo mediático no hace más que intentar ocultar la propia realidad interna de Estados Unidos: desigualdad extrema, racismo estructural y abandono sistemático de su población más vulnerable.

Los países de la Alianza reafirman su respaldo inequívoco al presidente Nicolás Maduro Moros y saludan todos los esfuerzos que se vienen realizando para garantizar al pueblo venezolano la mayor suma de felicidad posible, en coherencia con los principios de defensa de la paz y la estabilidad regionales.

Caracas, 8 de agosto de 2025