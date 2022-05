Diosdado Cabello: “EEUU no le ha levantado ninguna sanción a Venezuela”

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, aseguró el miércoles que el gobierno de Estados Unidos “no ha levantado sanciones” a la Administración de Nicolás Maduro, una semana después de que se conociera que el presidente Joe Biden decidió flexibilizar parcialmente las medidas contra el país.



“Estados Unidos no le ha levantado ninguna sanción a Venezuela. Aquí no han levantado ninguna sanción a Venezuela y conociendo a los gringos dudo, que así tengan la palabra empeñada, la cumplan“, dijo Cabello en su programa “Con el mazo dando”.



El funcionario también enfatizó que “en Venezuela no ha habido ningún levantamiento de sanciones, ni de bloqueo” impuesto por el gobierno estadounidense.



“Son las contradicciones del gobierno de Estados Unidos y de sus lacayos (…) Las intenciones de ellos son las mismas, cuidado alguien cree y comete ese ejercicio de ingenuidad de pensar o creer en las palabras de Estados Unidos. Ellos no tienen palabras y se mueven así”, agregó.



El pasado 17 de mayo Estados Unidos decidió flexibilizar de manera limitada algunas sanciones contra Venezuela, entre ellas una vinculada a la petrolera Chevron, con el fin de promover el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.



La decisión de flexibilizar las sanciones alentó una reunión entre delegados del chavismo y la oposición con foco en el “rescate del espíritu” de las negociaciones en México suspendidas en octubre tras la extradición del empresario colombiano Álex Saab.



Según un funcionario de la Administración de Joe Biden, el alivio a las sanciones incluye una “licencia limitada” para que la petrolera Chevron negocie “posibles actividades futuras” en medio de un embargo al crudo venezolano vigente desde 2019.