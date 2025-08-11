Venezuela participa en II edición de Olimpiada Internacional de IA en China

La Olimpiada Internacional de Inteligencia Artificial (IA), celebrada en China, contó con la destacada participación del joven Axel Hernández Malavé, integrante del Programa Nacional Semilleros Científicos.

Venezuela tuvo una destacada participación en La segunda edición de la Olimpiada Internacional de Inteligencia Artificial (IA), celebrada en la República Popular China, gracias al intachable desempeño de la joven Axel Hernández Malavé, integrante del Programa Nacional Semilleros Científicos.

Durante su participación, el joven de 14 años logró superar seis pruebas de áreas como inteligencia artificial, programación, simulación, física, ingenierías y desarrollo de prototipos de robots, alineados con las necesidades reales de la industria y la fabricación.

En su estadía en la República Popular China, Hernández tuvo la oportunidad de interactuar con expertos de la más alta talla en el campo de la IA, lo que le permitirá seguir fortaleciendo su formación en las áreas científicas y tecnológicas.

De igual forma, los participantes visitaron el Centro Internacional de Innovación de Zhongguancun, importantes empresas de IA y universidades para explorar el ecosistema de innovación que presenta el gigante asiático.

Esta justa internacional reúne a las mentes jóvenes más prometedoras en IA del mundo, para competir, colaborar y formar una red que permita avanzar en el futuro de la inteligencia artificial

El Gobierno Bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología y el Programa Nacional Semillero Científico, reafirma su compromiso con acercar a los niños, niñas y jóvenes a las áreas de innovación tecnológica.