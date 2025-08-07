(VIDEO) Maduro anunció que Venezuela tendrá centro poderoso de IA

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este miércoles 6 de agosto, durante la Reunión de Trabajo con el Consejo Federal de Gobierno, que la nación bolivariana tendrá un Centro Poderoso de Inteligencia Artificial (IA), con «ciudades inteligentes y humanas».

Por lo que el primer mandatario nacional solicitó a los gobernadores y alcaldes recientemente electos, que asistieron a este encuentro, a apoyarse mutuamente. A su vez, se refirió a la segunda T del Plan de las Siete Transformaciones, que es Ciudades Humanas.

Así, el jefe de Estado exhortó: «Vayamos poniendo cada vez más bonita cada ciudad, cada pueblo completo. De San Fernando de Apure a Ciudad Bolívar. A Casacoima, Río Caribe. Tocópero, Seboruco. De Seboruco a Boconó. De allí a Barinas, a todo el centro, Barquisimeto. Ciudad por ciudad, municipio por municipio tenemos que ponerlo más bonito de lo que está, porque Venezuela está cada vez más bonita, más bella».

Un país ejemplo en desarrollo científico y tecnológico

Asimismo, le recordó a todos los dirigentes presentes que, con la entreayuda, es posible poner al país suramericano como un ejemplo no solo en democracia, convivencia desarrollo económico autónomo, sino también en progreso científico y tecnológico.

«Hay que construir ciudades inteligentes. Ya Venezuela va a tener a mediano un Centro Poderoso de IA y uno de los programas principales que estamos creando es el de Ciudades Inteligentes y Humanas. Para todos los pueblos, desde los caseríos más sencillos hasta las ciudades más pobladas«, subrayó Nicolás Maduro.