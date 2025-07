68% dice que donde vive hay una comuna activa

Durante la presentación del proyecto de Reforma Constitucional, en febrero de este año, el presidente Nicolás Maduro anunció que en el proyecto de la nueva Constitución se incorporará el Poder Comunal. Luego, el 27 de abril, cuando se realizó la segunda Consulta Popular Nacional de 2025, aseguró que su plan es que en el año 2029 Venezuela haya construido su propio modelo socialista y "las Comunas sean el epicentro del nuevo poder del pueblo".

Desde el año pasado se implementó el mecanismo de la consulta popular o consulta comunal, en el que cada comuna elige los proyectos locales que recibirán financiamiento del Consejo Federal de Gobierno. En 2024 se realizaron dos consultas y para 2025 se anunciaron seis, cuatro trimestrales y dos sectoriales: proyectos culturales y de la juventud. De estas ya se han realizado dos y el domingo 27 de julio, junto a las elecciones municipales, se llevará a cabo la primera consulta popular de la juventud.

Con este mecanismo, el gobierno, en palabras del presidente Maduro, espera para 2027 "tener todas las comunidades del país en una situación elevada de servicios públicos, salud, educación, convivencia y de avance en todos los planos". Y las consultas comunales, que además ponen la ejecución de las obras en el ámbito local en manos de las propias comunidades, se han convertido en la punta de lanza del proyecto político actual de la Revolución Bolivariana:

"Hemos conseguido el camino, dimos en el clavo: la democracia directa".

Cuántas son

Según datos del sistema estadístico del Ministerio de Comunas, disponible en su portal web, en el país había hasta diciembre del año pasado 3.663 comunas registradas. Así mismo, el número oficial de consejos comunales es 49.183 en todo el territorio nacional.

A Flourish pictogram

A Flourish pictogram

Con respecto a los consejos comunales, la data del Ministerio de Comunas muestra que, de los 49.183 consejos registrados, 37.576 (76,4%) tienen vocería vigente, mientras que 11.627 (23,6%) están vencidas. También los datos informan que 30.129 consejos comunales (61,35%) están vinculados a una comuna.

A Flourish chart

En este contexto, es interesante conocer cómo se relaciona la gente con las comunas y los consejos comunales. Por eso en DatosUN hicimos una encuesta de alcance nacional consultando a mujeres y hombres mayores de 18 años en todo el país. Entre el 14 y el 18 de julio participaron 300 personas. Estos son los resultados.

Mayoría activa

Lo primero que preguntamos a los participantes es si en la zona donde viven hay una comuna activa. Más dos tercios (68,84%) contestó que sí.

A Flourish chart

Observamos también que 15,73% dijo que no sabe si hay o no comuna en su localidad. Otro 7,72% dijo que done viven no existe comuna. 6,23% dijo que la comuna fue conformada pero no está activa y 1,48% que estuvo activa en el pasado pero actualmente no.

A quienes contestaron que sí hay comuna en su territorio les preguntamos también si saben cómo se llama su comuna. Ocho de cada diez (81,47%) dijo que sí sabe y 18,53% que no sabe.

A Flourish chart

Así mismo, 83,62% afirma que conoce a los voceros del consejo comunal de su sector, mientras que 16,38% contestó que no los conoce.

A Flourish chart

Finalmente, preguntamos a los encuestados acerca de si participan activamente en las actividades de su consejo comunal. Obtuvimos que 67,67%, o sea dos de cada tres, respondió que sí participa, mientras que 32,33% dijo que no lo hace.

A Flourish chart

Los datos confirman que el entramado comunal no es un discurso abstracto, sino una realidad concreta y cotidiana para la mayoría: casi siete de cada diez viven donde hay una comuna activa; de estos, más de ocho saben cómo se llama y más de ocho conocen a sus voceros. Dos de cada tres, además, participa. Visto así, se antoja cercana y factible la afirmación del presidente Maduro de que las comunas pronto serán el nuevo "epicentro de poder del pueblo". Con el desarrollo de mecanismos de participación directa como las consultas populares, y la ejecución concreta de los proyectos en el territorio, se ha empezado a ver cómo estos números se transforman realidades tangibles para la gente.