El apoyo del Poder Popular ha sido clave para bajar la inseguridad

Durante su mensaje anual a la nación en enero de 2025, el presidente Nicolás Maduro aseguró que uno de los más importantes logros de los últimos años de su Gobierno ha sido la disminución de la delincuencia.

Frente al Parlamento venezolano indicó que la tasa de homicidios en Venezuela disminuyó 92% entre 2016 y 2024, al pasar de 56 casos por 100.000 habitantes a 4,1 por 100.000 habitantes en el período, cifras que son una muestra de la efectividad de los planes de seguridad ciudadana impulsados por el Estado venezolano y que incluyen el apoyo de otros sectores del país como el Poder Popular.

El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, aseguró durante el programa Con el mazo dando el pasado 25 de enero que el Gobierno nacional redujo los homicidios significativamente por lo que hoy Venezuela es uno de los países más seguros de la región.

Cabello expresó que esto ha sido posible gracias al trabajo en conjunto de los cuerpos de seguridad del Estado, bajo los lineamientos del mandatario nacional y el despliegue permanente por todo el territorio, en una perfecta unión popular cívico-miliar-policial, para neutralizar cualquier foco de perturbación en Venezuela.

Desde principios de 2024, el entonces ministro del Interior, Remigio Ceballos Ichaso, anunció la disminución del índice delictivo general en comparación a 2023, para esa fecha se reportaba 23,3% menos criminalidad. Ceballos destacó la cifra de 400 delitos menos por semana en comparación con el año anterior.

Cronología de planes

En los últimos 15 años se han aplicado diferentes planes de seguridad para enfrentar el problema de la criminalidad, hasta la actualidad cuando el tema ha dejado de ser la principal preocupación del venezolano debido al descenso palpable del delito:

Plan Caracas Segura: Creado en 2008, contempló la aplicación de dos planes de seguridad, Plan Ruta Segura y el Plan Noche Segura con un despliegue conjunto de diversos cuerpos de seguridad como el Cicpc, la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía de Caracas que realizaban recorridos permanentes en las zonas populares.

Dispositivo Bicentenario de Seguridad. Aplicado en el 2009 para disminuir las actividades delictivas en los 10 estados con mayores índices de inseguridad.

Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes). Creada en febrero de 2009 para contribuir con el desarrollo del conocimiento y estimular la creación humana como elementos básicos en el avance de la seguridad nacional.

Gran Misión a Toda Vida Venezuela

Creada en 2012, fue la última misión ideada por el presidente Hugo Chávez, enfocada en impulsar una política pública integral de Estado para atacar los factores generadores de violencia y criminalidad en el país, desde el punto de vista situacional, institucional y estructural del problema.

Plan Patria Segura. Creado en 2013 con la participación de 120.000 funcionarios de las fuerzas policiales desplegados en las 20 parroquias más violentas del país. También contó con efectivos de la Fuerza Armada, quienes realizaron patrullajes nocturnos a fin de reducir la criminalidad durante ese lapso.

Los patrullajes en las zonas de mayor riesgo han sido parte de la acciones de seguridad.

Plan Nacional de Desarme

Este proyecto contempló en 2014 que los delincuentes pudiesen entregar sus armas a cambio de una beca que les permitiera continuar con sus estudios a nivel universitario. Se instalaron 60 centros en todo el país donde los antisociales podían dirigirse a entregar el armamento.

Operación de Liberación del Pueblo

Aplicada entre 2015 y 2017 incluyó despliegues policiales que tenían como objetivo acabar con la criminalidad en las barriadas. Uno de los primeros operativos de este tipo ocurrió en la Cota 905 e involucró a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y el Cicpc. El objetivo fue la captura de Carlos Luis Revete, conocido como "El Coqui". jefe de la banda delincuencial que controlaba este sector del municipio Libertador.

De acuerdo con cifras del Ministerio Público al momento de la última OLP, la cifra de fallecidos en estos procedimientos totalizó más de 500 personas.

Cuadrantes de Paz

Creados en febrero de 2020 con el objetivo de fortalecer las capacidades de los organismos de seguridad del Estado y ante situaciones de vulnerabilidad para afianzar con planes especiales la consolidación de la paz de la nación.

Refundados en febrero de 2025, se ha convertido en un plan aplicado en áreas geográficas delimitadas de entre 2 y 5 kilómetros cuadrados, donde se implementan políticas públicas de seguridad integral, coordinadas por el Estado y el Poder Popular.

Articulación del sistema de justicia

Otro sistema de trabajo aplicado ha sido la articulación en los diferentes niveles de justicia, especialmente en el sistema penitenciario, razón por la que fue creado un nuevo régimen penitenciario, libre de corrupción y abuso de poder.

Apoyo de las iglesias cristianas.

El Ejecutivo Nacional promovió un convenio entre el Ministerio de Servicio Penitenciario y las iglesias cristianas evangélicas, con el objetivo de que los hijos e hijas en Cristo formen parte de la nueva fase de transformación del sistema penitenciario.

¿Percepción o realidad? La percepción de inseguridad es un factor crucial que influye en la calidad de vida de los habitantes de un país, Jossué Belandria Balestrini, criminólogo de la Universidad de los Andes (ULA) y consultor especializado en perfilación criminal, asegura que en Venezuela la percepción social coincide con las cifras publicadas.

"Si nos vamos a la percepción social, las personas también dicen que hay menor delincuencia en el país, pero allí hay también que ver que quizás los delitos son menos violentos y por eso son menos percibidos".

A su juicio, si tomamos en cuenta delitos de tipo clásico: homicidio, robo o hurto es evidente que estos han bajado, tanto así que las personas ya se

atreven a hacer más cosas en público, por ejemplo, usar el teléfono en las calles. Explica que entre los factores que intervienen para que haya una disminución en los delitos está la educación.

"Mientras más educación tengamos menos inseguridad podría haber, por eso es necesario mejorar el sistema educativo, también mejorar los salarios y frenar la migración", agrega.

Se refirió a los cuadrantes de paz como el programa que ha logrado mayor éxito en los últimos meses.

"Este busca sectorizar para tener una atención más rápida y pienso que a pesar de las limitaciones ha tenido cierto éxito, tomando en consideración que las localidades comunmente saben a qué cuadrante pertenecen y saben a quién recurrir en primera instancia, entonces ya eso es una ganancia porque hay una sensación de que se sabe a quién acudir al ocurrir algún evento", dijo.

El especialista asegura que es necesario mantener los planes de seguridad aplicados hasta ahora. "Hay que sostener los cuadrantes de paz y la parte de la atención a la víctima. Sin embargo, todos tienen que ser potenciados, con mayor capacitación a la policía. Deben buscar además alianzas interinstitucionales con universidades ya consolidadas en todos aspectos", dijo.

Los migrantes y la delincuencia

Recientemente con la llegada de más de 2.000 venezolanos al país repatriados desde Estados Unidos ha surgido una campaña mediática desde el extremismo de la oposición venezolana asegurando que con estos compatriotas regresará la criminalidad al país.

En tal sentido, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, denunció que sectores de la ultraderecha con su aparataje mediático intentan imponer una narrativa para atacar a Venezuela con la figura del Tren de Aragua.

"Se les cayó la narrativa del Tren de Aragua, no ven que ya no hablan casi del Tren de Aragua, porque hemos demostrado que es una gran mentira, una manipulación". Cabello detalló que 90% de los migrantes secuestrados en El Salvador no tienen antecedentes penales. Explicó que desde Venezuela sus familiares han solicitado la carta de antecedentes penales y prácticamente no hay ninguno con registro de delitos cometidos.

Asimismo, recalcó que no ha sido identificado ningún integrante del extinto Tren de Aragua entre los cientos de connacional.