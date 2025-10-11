Realizan saneamiento y limpieza de botadero improvisado de basura en Potrerito, Carrizal

En atención a una denuncia recibida el martes 7 de octubre por la Comisión Permanente de Ecosocialismo y Desarrollo Urbanístico del concejo municipal de Carrizal, donde vecinos de Potrerito alertaron de un botadero improvisado de desechos sólidos en el sector El Prado, a la altura de la parte posterior de la Maternidad de Carrizal, se activó desde tempranas horas de este viernes una operativo de saneamiento ambiental.

La actividad encabezada por el presidente de la comisión y vicepresidente de la Cámara Municipal, Erick González Lozano, contó con el apoyo del director de Gestión de Residuos de la Secretaría de Ecosocialismo, Ciencia y Tecnología de la Alcaldía de Carrizal, Homer Azuaje; así como también del equipo de Protecnia.

"Recibimos la inquietud de nuestros vecinos de Potrerito, en torno a una pantalla de basura a cielo abierto. De inmediato, tras la realización de la debida inspección, activamos todos los enlaces para brindar respuesta oportuna y por eso estamos en esta oportunidad recogiendo un aproximado de media tonelada de desechos sólidos, al tiempo que desmalezamos en la vía principal", aseguró.

Por su parte, Azuaje, destacó que la finalidad de la jornada se enfocó en fomentar la conciencia desde nuestro propio ejemplo, "pusimos manos a la obra nosotros mismos, en lo sucesivo haremos un trabajo de investigación para dar con quienes incumplan las normas en cuanto al manejo adecuado de los residuos sólidos. Del mismo modo, tenemos previsto promover una campaña de reciclaje en las escuelas y comunidades en pro de conservar el ambiente".

Lo que se viene

Yenni Rivero, vecina, agradeció la rápida acción de los entes involucrados en el saneamiento del área referida y exhortó a los vecinos a mantenerla en óptimas condiciones.

Déninson Méndez, ingeniero, informó que presentarán ante la alcaldía un proyecto de cercado natural al espacio recuperado este viernes, "con bambúes que formen una barrera de protección, para evitar la reincidencia. Hallamos toda clase de desechos, entre ellos plástico, papel, cartón y aceite quemado que indiscutiblemente alteran el equilibrio del medio ambiente".

Como dato adicional, el concejal precisó que girarán una citación a los encargados de las caucheras que hacen vida comercial en los alrededores del vertedero improvisado que fue mitigado, dada la cantidad de cauchos, tripas y demás desechos provenientes de este tipo de negocios.

Finalizaron haciendo un llamado a las personas que se dedican a arrojar desechos sólidos en espacios no autorizados dentro del municipio, quienes podrían enfrentarse a severas sanciones e inclusive a la realización de trabajo comunitario.