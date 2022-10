La muerte de un flamenco cubierto de petróleo enciende alarmas en los ambientalistas del Zulia

Un flamenco cubierto de petróleo en Maracaibo Credito: EFE

17-10.-La muerte de un flamenco que fue hallado por ambientalistas cubierto de petróleo en el Lago de Maracaibo, en el noroeste de Venezuela, encendió las alarmas de los activistas y de las autoridades de la zona que instaron este sábado a la estatal Pdvsa a limpiar las manchas de crudo en las playas.



El ambientalista José Sandoval, dueño de la empresa de turismo Mapache-Ecoaventura, cuya labor social se centra en el rescate de la fauna silvestre, informó a EFE de que el ave, hallada por un pescador esta semana falleció este viernes cuando iniciaban la segunda jornada de limpieza para retirar los restos de crudo en su plumaje.



"Le pusimos (de nombre) ‘Vitico Petróleo’ con la esperanza de quitarle el apellido", comentó Sandoval, quien explicó que pese a los esfuerzos, las donaciones de algunos jabones especiales y los cuidados no lograron salvarle la vida.



"Empezamos a intervenir para poderlo limpiar, era un procedimiento que llevaría muchos días, presumíamos. Pero apenas alcanzamos a hacerle el primer lavado (...) en el segundo, colapsó", prosiguió el activista, quien reconoce que no contaban con la preparación para atender al ave, pues siempre que encuentran a un animal "petrolizado" en esta zona ya está muerto.



Explicó que entre los ambientalistas zulianos es más común encontrar "centenares de peces" y aves llenas de petróleo ya fallecidas. A veces, también consiguen mamíferos, como los cadáveres de tres delfines hallados en los últimos dos meses y cuya causa de muerte no pudieron establecer.



Tras los hechos, el presidente del Instituto Municipal del Ambiente (IMA) de la Alcaldía de Maracaibo, José Ángel Pérez, pidió a la estatal petrolera, y también a los empresarios zulianos, tener más conciencia y evitar la contaminación de este importante lago, en el que -aseguró- algunos pescadores ya no pueden cumplir con sus faenas por causa de los residuos de todo tipo.



"Quisiéramos hacer un llamado a la industria petrolera y también a las empresas que hacen vida aquí para que tomen un poco de conciencia de la biodiversidad del Lago de Maracaibo que se está viendo afectada", dijo.



El Lago de Maracaibo, el mayor de Latinoamérica, es uno de los principales lugares de producción de crudo en Venezuela, pero, pese a esto, organizaciones como la fundación El Zulia Recicla dan cuenta del nivel de contaminación que tiene al asegurar que unos 60 voluntarios que trabajen durante tres horas pueden recolectar allí unos 600 kilogramos de plástico.

