Propagandistas de María Corina Machado celebran que Trump haya quitado el TPS y estallan las redes en su contra

Propagandistas y seguidores de la ultraderechista María Corina Machado generaron una intensa polémica en redes sociales al expresar públicamente su aprobación a la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos.

Estas declaraciones desencadenaron una inmediata y fuerte reacción de rechazo en la plataforma digital, con usuarios condenando lo que percibieron como una falta de empatía hacia la población venezolana.

El contenido de las publicaciones que detonaron la controversia reflejó una visión estricta sobre el mandato político de la oposición.

En una de las declaraciones, se afirmó de manera ácida que el voto por Machado no fue para conseguir una green card (residencia) a nadie, sino para autorizarla a «hacer lo que tengan que hacer». Esta postura fue interpretada por muchos como un desinterés por la situación migratoria y humanitaria de los venezolanos en el exterior.

La celebración del fin del TPS por parte de los seguidores de María Corina Machado provocó que las redes sociales estallaran en críticas, con denuncias por la falta de sensibilidad y la priorización de una agenda política radical sobre la asistencia humanitaria a la población migrante.

RECORDATORIO PORQUE ME DA LA GANA Y SOY ASÍ DE INSOPORTABLE: VOTAMOS POR MCM Y EGU PARA AUTORIZARLOS A HACER LO QUE TENGAN QUE HACER PARA SACAR A MADURO. ESE FUE EL MANDATO QUE LES DIMOS. NO FUE CONSEGUIRLE GREEN CARD A NADIE. ASÍ DE CLARITO Y ÁCIDO.

— TEQUEÑO (@TEQUENOQUEOPINA) OCTOBER 4, 2025

ATACA A LA PERSONA QUE HA LOGRADO AVANZAR MÁS LA CAUSA POR LA LIBERTAD DE NUESTRO PAÍS TRAS 26 AÑOS, PIDIENDO ADEMÁS, QUE ESA PERSONA ATAQUE AL PRESIDENTE (Y ÚNICA PERSONA) QUE PUEDE PONER FIN A NUESTRA LARGA DESGRACIA.

DEFINITIVAMENTE JUEGAN A FAVOR DEL CHAVISMO. HTTPS://T.CO/AMQEEQ3WOQ

— EMMANUEL RINCÓN (@EMMARINCON) OCTOBER 4, 2025