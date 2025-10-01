(VIDEO) María Corina Machado en Fox News afirmó que los venezolanos deben estar agradecidos con Trump si este bombardea el país

La vocera de la ultraderecha, María Corina Machado, afirmó durante una entrevista en Fox News que los venezolanos deben estar agradecidos con el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump si este bombardea Venezuela.

Durante la entrevista, Machado reconoció que durante años, el sector opositor extremista del país ha solicitado intervención para Venezuela.

En ese sentido, María Corina Machado sugirió que sus connacionales deben estar agradecidos con Trump por sus planes intervencionistas, además si este bombardear Venezuela.

Esta no sería la primera vez que Machado hace una propuesta de este tipo, en oportunidades anteriores ha admitido su deseo de que Venezuela sea intervenida y bombardeada para que la derecha extremista ascienda al poder.