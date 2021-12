AN: Aprueban acuerdo en repudio a las agresiones a medios comunitarios

02.12.21 - La Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación de la Asamblea Nacional, aprobó un acuerdo en repudio a las acciones violentas en contra de los medios alternativos y comunitarios de Aragua, Barinas, Mérida y Cojedes, registrados luego de conocerse los resultados de las elecciones regionales del 21 de noviembre.



Se conoció que el próximo viernes será instalada la mesa de trabajo para abordar las denuncias de los medios comunitarios atacados.



Esta instancia estará integrada por las diputadas Gabriela Peña, Oriana Ocio y al parlamentario Edgar González, así como por representantes del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (Minppci), la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el Ministerio Público y tres voceros de los medios comunitarios con sus respectivos suplentes.



El presidente de la comisión, diputado Juan Carlos Alemán, señaló que entre los objetivos de la mesa de trabajo está el llegar a prontas conclusiones. "Pero sobre todo evitar que este tipo de acciones se vuelvan a repetir en el territorio nacional", refiere nota de prensa.



Por su parte, la primera vicepresidenta de la comisión, diputada Tania Díaz, quien fue la proponente de la investigación, expresó que a través de esta instancia se activa la ley y la verdad para frenar este tipo de hechos. Sugirió una mesa de seguimiento permanente de la gestión y el funcionamiento de los medios comunitarios.



Explicó que se activará la metodología del trabajo en tres sentidos: revisión de la legislación, la habilitación y el funcionamiento de los medios, así como la formación y actualización para la adaptación a los nuevos tiempos.



Entretanto, el gerente general de Responsabilidad Social y Participación Ciudadana de Conatel, Erik Rodríguez, expresó que el fascismo no ha desaparecido y este debe ser derrotado como parte de un proceso de reeducación. "No puede ser que como yo no estoy de acuerdo contigo tú me vas agredir atentando contra mi vida. Eso solo cabe en una menta enferma, una mente que tiene una dualidad afectiva que no sabe resolver las cosas", dijo Rodríguez.



Seguidamente, la jefa de la División de Medios Comunitarios y Alternativos de Conatel, Magaly Celis Gil, dijo que todo proceso de agresión debe ser denunciado y tiene que contar con la fuerza de la organización. Indicó que se debe hacer una reingeniería en todas aquellas instituciones que tengan responsabilidad directa con los medios comunitarios o alternativos.

Nota de Aporrea:

Nos sumamos a la condena de agresiones a medios comunitarios, pero les recordamos que el bloqueo de medios digitales (como el medio popular alternativo Aporrea) también es una agresión, además es sostenida y prolongada, con efecto masivo sobre la libertad de información y/o de expresión de usuarios/as y autores/as.