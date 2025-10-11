Protestan peruanos: "Se fue una monstruo y llega un violador", acerca de Boluarte y del nuevo presidente José Jerí

Tras la vacancia exprés de Dina Boluarte, que fue destituida la víspera como presidenta de Perú tras prosperar una moción de censura en el Congreso Nacional, decenas de peruanos han salido a protestar frente a la sede parlamentaria contra el nuevo jefe de Estado interino, José Jerí, quien ha sido denunciado por abusos sexuales.

"Se fue una monstruo asesina y llega un violador. ¿Qué podemos esperar de un violador?", se pregunta una ciudadana en declaraciones a RT, lamentando que antes estaban mal, pero ahora están peor. "Que se vayan todos es lo que queremos. Porque no podemos seguir con este Gobierno corrupto, delincuente y asesino", expresa.

La causa por presunta violación contra el político, de 38 años, fue archivada en agosto pasado por falta de pruebas. Sin embargo, a ella se le han sumado denuncias por supuestos cobros de sobornos y enriquecimiento ilícito.

"Estamos pidiendo el cierre del Congreso. Esta gran mentira, la gran farsa de que Dina Boluarte deja el Gobierno y va a entrar José Jerí, que es una persona corrupta, es un violador [...]. Él no puede ser presidente de la República. Está representando la corrupción en el Perú, por eso el pueblo se levanta y no quiere a ningún congresista trabajando acá", explica otro manifestante, que rechaza el uso del poder para aprobar leyes que perjudican a los ciudadanos. "Ellos le roban al Estado, y el Perú esta convulsionado por culpa de todas las leyes que están a favor de los delincuentes", denuncia.

"Estamos hartos de que acá en este Congreso haya puro delincuente, no hay gente sana", confiesa otra ciudadana, que destaca la responsabilidad de la exmandataria Dina Boluarte por la muerte de civiles en el marco de las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023, cuando asumió la Presidencia.

"Han vacado a Dina Boluarte que es también una asesina y en sus manos corre sangre de más de 50 de nuestros hermanos peruanos. Ahora han puesto al que era el presidente del congreso, que también es un violador", se lamenta.

José Jerí asumió la Presidencia el pasado viernes, después de que el Congreso destituyera a Boluarte tras la aprobación de varias mociones de vacancia por permanente incapacidad moral.