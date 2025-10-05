Miles marchan en Washington por Palestina y el fin del genocidio

Marcha en Washington en apoyo a Palestina

5 de octubre de 2025.- El 7 de octubre de 2023 marcó el inicio de la operación “Tormenta de Al Aqsa”, un llamado a la libertad y la autodeterminación frente al opresor. Palestina libre resuena y brilla ante el mundo, y hoy se recuerdan esas voces.



Miles de personas se congregaron frente al Capitolio en Washington para denunciar al gobierno de Donald Trump como el principal aliado del terrorismo israelí, así como la hipocresía de una democracia que respalda la compra y venta de políticos en favor de intereses extranjeros.



Casi 24 meses y cerca de un millón de muertos después, el genocidio del pueblo palestino continúa con la colaboración de sucesivas administraciones estadounidenses. No solo Trump; también Joe Biden, Barack Obama y George W. Bush estuvieron comprometidos con los intereses sionistas y el proyecto colonial de ocupación.



Según organizaciones humanitarias pro-Palestina, Washington cuadruplicó su asistencia económica a Tel Aviv: entre 2023 y 2024 se destinaron casi 20.000 millones de dólares, y en 2025 la cifra podría ser aún mayor. Al mismo tiempo, el aparato estadounidense que administra estos fondos persigue a quienes manifiestan solidaridad con Palestina.