(VIDEO) Avance de tanques israelíes por la ciudad de Gaza deja estela de muerte

Los tanques de las fuerzas de ocupación israelí continúan su avance hacia la ciudad de Gaza, con un saldo de decenas de palestinos muertos y heridos en las últimas horas, de acuerdo con reportes de autoridades gazatíes y medios locales de comunicación.

Ante esta ofensiva, el movimiento palestino de la resistencia islámica Hamas ha señalado que la operación castrense para ocupar la ciudad de Gaza borra toda posiblidad de que los cautivos israelíes sean liberados.

De acuerdo con un informe del Ministerio gazatí de Salud emitido el domingo, en las últimas 24 horas, 75 palestinos murieron y más de 300 resultaron heridos debido al asedio israelí.

En el barrio de Al-Daraj, al este de la ciudad de Gaza, Israel bombardeó deliberadamente y mató a 8 civiles, entre ellos niños, e hirió a otros 40.

De acuerdo con testigos, los tanques israelíes avanzan hacia el oeste a través de Tal al-Hawa.

Las fuerzas de la ocupación israelí dieron comienzo a su operación terrestre en la ciudad de Gaza hace menos de una semana, luego que destruyeran infraestructura con bombardeos aéreos.

Las Brigadas Qassam, pertenecientes a Hamas, emitieron un mensaje al régimen de Tel Aviv el pasado jueves con la advertencia de que su operación en la Ciudad de Gaza eliminará cualquier esperanza de liberación de los cautivos.

“Sus cautivos están dispersos por los barrios de la Ciudad de Gaza, y no nos preocuparemos por sus vidas mientras (el primer ministro israelí Benjamin) Netanyahu haya decidido matarlos. El inicio y la expansión de esta operación criminal significa que no recuperarán a ningún cautivo, ni vivo ni muerto”, señalaron.

Nuevas víctimas al amanecer de este lunes

Fuentes médicas, citadas por medios locales, indicaron que los incesantes bombardeos israelíes durante las primeras horas de este lunes ya dejaban varios gazatíes muertos y heridos.

Varias personas perdieron la vida y otros resultaron lesionados cuando aviones israelíes bombardearon la vivienda de la familia Al-Deiri, en el barrio de Al-Sabra, al sur de la ciudad de Gaza.

Asimismo, un menor de edad murió y otros resultaron heridos cuando la ocupación israelí bombardeó un vehículo al este de la ciudad de Al-Zawaida, en el centro de la Franja de Gaza.

De acuerdo con testigos, varias personas continúan atrapadas en las torres del barrio de Tal Al-Hawa en la ciudad de Gaza, que fue bombardeada por los israelíes hace varios días.

De acuerdo con las autoridades locales de Salud, desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó el genocidio israelí, al menos 65.283 palestinos han sido asesinados, la mayoría niños y mujeres, y más de 166.575 personas han resultado heridas.