(VIDEO) Colombia: Escuche lo que dijo el Candidato presidencial Iván Cepeda en rechazo a la amenaza militar de EEUU contra Venezuela

El candidato presidencial de Colombia, Iván Cepeda, expresó este domingo su "máxima preocupación" por el despliegue de una operación militar por parte de Estados Unidos (EEUU) en las aguas territoriales de Venezuela, la cual considera que está adoptando una forma "cada vez más agresiva" y podría desatar una espiral de violencia en la región.

En un video difundido en redes sociales, Cepeda se refirió específicamente a las acciones que, según autoridades venezolanas, están destinadas a la interdicción marítima del tráfico de drogas. Sin embargo, el candidato argumentó que la operación se desarrolla en una "zona sensible" con claros intereses geoestratégicos y petroleros.

Además, Cepeda advirtió sobre la peligrosidad de estas acciones, afirmando que "ya no son ejercicios, sino acciones militares". Por otro lado, se negó a pronunciarse sobre rumores de una posible incursión por territorio colombiano, enfatizando que su postura se basa únicamente en "los hechos que estamos viendo", los cuales calificó como "suficientemente preocupantes".

Finalmente, Iván Cepeda reiteró su llamado de alerta ante la escalada.

