Dólar vuelve a caer bajo medidas de Trump

26 de agosto de 2025.- El dólar volvió a caer hoy de acuerdo con los reportes de los operadores financieros, que señalaron como una de las causas las medidas del presidente estadounidense, Donald Trump.



Dijeron este martes que esa moneda se tambaleaba frente a las principales divisas ya que la medida sin precedentes del presidente de Estados Unidos, de pedir la salida de la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, renovó las preocupaciones sobre la independencia del banco central.



El euro y la libra esterlina subieron alrededor del 0,3 por ciento frente al dólar, a 1,1654 y 1,3491 dólares, respectivamente. Frente al yen japonés, el dólar bajó 0,2 por ciento a 147,41 yenes y también caía frente al franco suizo.



Trump dijo que estaba destituyendo a Cook por supuestas irregularidades en la obtención de préstamos hipotecarios, un paso que podría poner a prueba los límites del poder presidencial sobre la Fed.



En respuesta, Cook dijo que Trump no tiene autoridad para despedirla del banco central y que no renunciará.



Los mercados monetarios están valorando actualmente en casi 81 por ciento la probabilidad de un recorte de tasas en la reunión de septiembre de la Fed.

