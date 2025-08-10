Cuba evoca la heroica Batalla de Cangamba

10 de agosto de 2025.- Cuba recuerda hoy el aniversario de la victoria de Cangamba, una de las páginas gloriosas del internacionalismo cubano en suelo africano.



El secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista, Roberto Morales, la calificó como un ejemplo de heroísmo y resistencia.



«Las mejores virtudes de nuestro pueblo afloraron en esta batalla a miles de kilómetros de la Patria», escribió en la red social X.



La contienda es considerada un hito militar que marcó pautas en la guerra librada por Angola.



Durante los combates las posiciones defendidas fueron sitiadas por fuerzas enemigas.



En esos días cubanos y angolanos lograron imponerse a los invasores y salir del cerco, con el apoyo imprescindible de los pilotos de combate y las tropas de destino especial.



Días antes, el 7 de agosto de 1983, el Comandante en jefe Fidel Castro envió una carta a los combatientes de la isla en la que expresó: «Que Cangamba sea un símbolo imperecedero del valor de los cubanos y angolanos; que sea un ejemplo de que la sangre de angolanos y cubanos derramada por la libertad y dignidad de África no ha sido en vano».



Cangamba quedó inscrita en las páginas de gloria junto a Cuito Cuanavale, Quifangondo, Cabinda, Ebo y Sumbe.

