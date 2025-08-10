Más de 400 detenidos en Londres por protestar contra genocidio en Gaza

Al menos 400 detenidos en Londres por protesta en solidaridad con Palestina

10 de agosto de 2025.- Un total 466 personas fueron detenidas durante una protesta realizada en Londres, en apoyo a la organización Palestine Action (PA), recientemente proscrita por sus acciones contra el genocidio que comete el Estado de Israel en la Franja de Gaza, dejando un saldo 212 muertos por desnutrición e inanición, entre ellos 98 niños, de acuerdo a reportes del Ministerio de Salud de Gaza.



Los manifestantes denunciaron una acción ilegal contra la ONG Palestine Action PA, medida que ha sido impulsada por el Gobierno de Keir Starmer, por eso varios activistas realizaron pintadas en aviones de las fuerzas armadas, como expresión de rechazo a los envíos de armas desde el Reino Unido hacia Israel, así como la complicidad del Gobierno con el gabinete de Benjamín Netanyahu.



A pesar de las advertencias de los abogados de Palestine Action y otras organizaciones como Defend our Juries, quienes calificaron la medida como un abuso de poder, una violación a la libre expresión y al derecho a protestar, la ley establece que apoyar o pertenecer a la organización puede ser castigado con hasta 14 años de cárcel.



De acuerdo con reporteros de Al Jazeera, la amenaza de arresto o castigo no ha disuadido a los manifestantes de expresar su apoyo al grupo Palestine Action y expresar su desacuerdo con la complicidad del Gobierno con Israel.



Cabe destacar que estas detenciones son continuación de una oleada que se ha desarrollado desde el anuncio de la ilegalización de Palestine Action. Más de 200 personas ya habían sido detenidas antes de este sábado.



Palestine Action es una organización que ha protagonizado acciones de repudio a empresas vinculadas a Israel en el Reino Unido, a menudo rociando pintura roja, bloqueando entradas o dañando equipos.



En su última incursión en una base militar británica, el grupo pintó aviones que son empleados para reabastecimiento en vuelo de aviones que participan en los crímenes contra la población civil de la Franja de Gaza.