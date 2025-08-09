EEUU: tiroteo en el Times Square de NY deja tres heridos

Tiroteo en Times Square, New York

9 de agosto de 2025.- Un hombre de 65 años y otro de 19 sufrieron heridas de bala y una mujer de 18 años sufrió una herida superficial en el cuello después de que les dispararan alrededor de la 1:30 hora local del sábado, informó un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York.



Un sospechoso de 17 años fue arrestado en el lugar. La policía indicó que el tiroteo se desencadenó cuando una discusión verbal entre dos personas se intensificó.



“Todos fueron trasladados al Hospital Bellevue y se encuentran estables. El agresor mantuvo una discusión verbal antes del tiroteo con una de las víctimas. Fue detenido y se le incautó un arma de fuego. Aún no se le han imputado cargos”, declaró un portavoz de la policía declaró a The Independent



El incidente ocurrió en la intersección de la calle 44 Oeste y la 7ma Avenida. El joven de 19 años recibió un disparo en el pie derecho y el de 65 años en la pierna izquierda.



Videos publicados en las redes sociales mostraron a personas huyendo de la escena y un automóvil estacionado al costado de la carretera afuera del Hard Rock Café. Las imágenes mostraron a una persona en una camilla siendo llevada a una ambulancia mientras la policía alejaba a la gente de la escena.



El comisionado de policía de Nueva York anunció hace apenas unos días que la ciudad había registrado el menor número de tiroteos y víctimas este año desde que se tienen registros. Durante los primeros siete meses de 2025, hubo 412 tiroteos y 489 víctimas en Nueva York.



Es el décimo mes consecutivo de disminución de los delitos graves en la ciudad, informó el comisionado, pero ha habido algunos incidentes impactantes este verano.