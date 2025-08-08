OMS: casi 12.000 niños sufren desnutrición aguda en Gaza

Niños de Gaza víctimas de la hambruna impuesta por Israel Credito: Agencias

8 de agosto de 2025.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que casi 12.000 niños menores de cinco años fueron identificados con desnutrición aguda en Gaza en un mes y advirtió que la cifra de muertes por hambre están aumentando.



«En julio, casi 12.000 niños menores de cinco años fueron identificados con desnutrición aguda en Gaza, la cifra mensual más alta jamás registrada», declaró el funcionario en la sede de la organización en Ginebra, Suiza.



Entre junio y julio, 11.877 niños menores de cinco años fueron diagnosticados con desnutrición aguda, casi el doble de lo registrado el mes anterior con 6.344 casos. De la cifra total, 2.500 niños padecen desnutrición grave, según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por su sigla en inglés).



Además, desde principios de año hasta el pasado 29 de julio, unas 99 personas han muerto, entre ellas 64 adultos y 35 niños, de los cuales 29 eran menores de cinco años de edad. El director general instó a una mayor ayuda internacional «urgente y sostenida» para evitar más muertes.



Por su parte, el representante de la OMS en los territorios palestinos, Rick Peeperkorn, alertó que los suministros de fórmula infantil y alimentos nutricionales son muy escasos.



«El volumen total de suministros nutricionales sigue siendo completamente insuficiente para evitar un mayor deterioro. Es necesario abastecer el mercado. Es necesaria una dieta diversificada», recalcó.



A su vez, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) enfatizó que el consumo de alimentos en Gaza cayó a su nivel más bajo desde el inicio de la agresión israelí, con 81% de hogares gazatíes que padecen inseguridad alimentaria severa frente a un 33% que se registró en abril pasado.



Fin a los bloqueos



Tedros Adhanom Ghebreyesus también denunció que la población en Gaza está muriendo de hambre y enfermedades, y reiteró el llamado a poner fin a los bloqueos para que pueda ingresar la ayuda necesaria.



«La gente en Gaza está muriendo de hambre y enfermedades, pero también en la búsqueda desesperada de alimento. Es necesario poner fin a los bloqueos actuales y enviar mayores volúmenes de ayuda para reconstruir reservas críticas», expresó a través de su cuenta en la red social X.



Asimismo, pidió protección para los trabajadores de la salud, «liberación de todos los rehenes, alto el fuego y una paz duradera».