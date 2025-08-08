Gobierno de Milei avanza en privatización de represas hidroeléctricas de Argentina

8 de agosto de 2025.- El Gobierno de Javier Milei inició formalmente el proceso de privatización de cuatro de las principales represas hidroeléctricas del país: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. La medida se oficializó mediante el Decreto 564/2025, publicado en el Boletín Oficial, que establece las condiciones para la venta de las acciones de las empresas que gestionan estos complejos.
Según el decreto se instruye a la Secretaría de Energía y al Ministerio de Economía a transferir las acciones de estas empresas y a lanzar un concurso público nacional e internacional para su venta en un plazo de 60 días. Las empresas concesionarias (Orazul Energy, Enel, AES Argentina y Central Puerto) podrán continuar operando los complejos hasta esa fecha o hasta que se concrete la venta, lo que ocurra primero.
Para ello, deberán cumplir con una serie de condiciones, como mantener una garantía de 4,5 millones de dólares y facilitar inspecciones a los posibles compradores. para garantizar la continuidad del servicio hasta que se concrete la venta. Las actuales concesionarias deben aceptar esta prórroga en un plazo de cinco días y cumplir con ciertas condiciones si no aceptan, tienen la obligación de seguir operando por al menos 90 días hábiles para que el Estado pueda “tomar el control y asegurar el suministro eléctrico.”
El gobierno de Javier Milei es sumamente criticado por la ciudadanía ya que a través de su política de privatización y otras medidas capitalistas desampara a la clase obrera y a la población más vulnerable de Argentina además, de vender al país con su estrategia mercantilista despiadada la cual es responsable de la crisis económica que padece actualmente la nación.