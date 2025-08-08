Precio del Oro alcanza máximo histórico

Credito: Archivo

8 de agosto de 2025.- Los futuros del oro alcanzaron hoy un máximo histórico tras conocerse que Estados Unidos impuso aranceles a las importaciones de lingotes de un kilo.



Ello ocurrió mientras el oro al contado se mantenía en camino de una segunda subida semanal consecutiva por la agitación arancelaria y las esperanzas de una rebaja de los tipos de interés en Estados Unidos.



El oro al contado se mantenía estable en los tres mil 397,85 dólares por onza , tras alcanzar su máximo desde el 23 de julio a principios de la sesión.



En lo que va de semana, este metal subió más del uno por ciento. Sus futuros estadounidense para entrega en diciembre subieron 1,1 por ciento a tres mil 490,70 dólares, tras alcanzar un máximo histórico de tres mil 534,10 dólares.



El diferencial de precios entre los futuros de Nueva York y los precios al contado aumentó unos 100 dólares después de que el Financial Times informara que Estados Unidos había impuesto aranceles a las importaciones de lingotes de oro de un kilo.



Esto se perfiló citando una carta de Aduanas y Protección de Fronteras. La carta, fechada el 31 de julio, decía que los lingotes de oro de dicho peso y 100 onzas debían clasificarse en un código aduanero sujeto a aranceles más elevados.



Por tanto, se trató de una medida que podría afectar a Suiza, el mayor centro de refinado de oro del mundo.