Tormenta tropical Ivo se acerca al noroeste de México

Tormenta Ivo rumbo a México Credito: Archivo

8 de agosto de 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN) informó que la tormenta tropical Ivo, se localiza a 110 km al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 625 km al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.



De acuerdo con el boletín, el noveno ciclón tropical con nombre de la temporada se intensifica mientras se desplaza de forma paralela a las costas del Pacífico central. Además, presenta vientos máximos sostenidos de 95 km/h, rachas de 110 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 33 km/h.



A causa de Ivo, se pronostican lluvias puntuales intensas en la costa de Jalisco, así como lluvias puntuales fuertes en Colima y Michoacán (occidente). Estas últimas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, además de originar aumento de los niveles de ríos, arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados referidos.



Asimismo, se espera viento sostenido y oleajes de hasta cuatro metros de altura en las costas. Por esa razón, las autoridades recomiendan a la población general extremar precauciones y atender a las recomendaciones emitidas por las autoridades locales y federales.