Bolivia: Evo Morales insta al voto nulo como una forma de rebelión democrática en las elecciones presidenciales

Evo Morales

7 de agosto de 2025.- Morales lanzó la campaña del voto nulo después de que no pudo inscribirse como candidato presidencial con ningún partido que tenga personalidad jurídica vigente.



El expresidente Evo Morales tornó su mensaje por el Bicentenario de Bolivia en un defensa del voto nulo como “rebelión democrática” y que se asuman estas elecciones como un referendo de rechazo a comicios que considera deslegitimados.



Después de realizar un relato de su visión de la historia boliviana con sus luchas y la gestión que tuvo al frente del Gobierno, Morales denunció que con las elecciones se pretende excluir a los movimientos sociales y reconstruir la “vieja democracia de élites”.



En ese marco, afirmó que “el voto nulo como rebelión democrática, porque saben que, detrás de la proscripción del movimiento político más grande de Bolivia, se ocultan los mismos intereses que ayer impulsaron el saqueo y el golpe de Estado y que hoy promueve la entrega del litio y la destrucción de la Bolivia soberana”.



Recalcó que “el voto nulo es una forma de rechazo a una elección deslegitimada y con indicios de nulidad”.



“El voto nulo se convertirá en un referéndum electoral, es la oportunidad para enfrentar electoralmente los principios que siempre defendimos”, afirmó el exmandatario.



Evo aseguró que el pueblo no va a retroceder la lucha. “Vamos a volver con más fuerza, con más conciencia y con más unidad porque otra vez no se trata solo de resistir, sino de volver a vencer y vencer”.



Morales lanzó la campaña del voto nulo después de que no pudo inscribirse como candidato presidencial con ningún partido que tenga personalidad jurídica vigente, además de que una sentencia del Tribunal Constitucional impediría su postulación.